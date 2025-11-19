miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Se trata de Juan Almonacid. El modus operandi que utilizaba este sujeto era ganarse la confianza de jubiladas y pensionadas con promesas de préstamos y luego vaciar sus cuentas y endeudarlas con préstamos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-19 at 10.16.35

A Juan Almonacid, el sanjuanino conocido como el “Estafador de ancianas”, no le quedó otra que admitir su autoría de las ocho estafas en las que estaba siendo investigado. Las pruebas recabadas por los miembros de UFI Delitos Informáticos y Estafas lo acorralaban y mucho. Ahora, tras meses de investigación, Almonacid se responsabilizó de sus fraudes ante el juez de Garantías Mariano Carrera y fue condenado a 3 años de prisión condicional.

Lee además
Juan Antonio Almonacid, quien se encuentra detenido desde septiembre último.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" sumó cuatro denuncias y complica su situación procesal
Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Este sujeto estaba tras las rejas desde septiembre último cumpliendo la prisión preventiva que le había impuesto el magistrado, pero ahora recuperó la libertad tras la sentencia impuesta.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 10.16.35 (1)

Almonacid se presentaba como supuesto dueño o representante de la firma Crédito Aconcagua, una empresa ficticia que ofrecía préstamos a jubilados y pensionados. Bajo esa identidad falsa tomaba contacto con mujeres mayores en la puerta de una sucursal bancaria del centro sanjuanino (les daba hasta panfletos) y luego las visitaba en sus domicilios para ganarse su confianza.

Según expuso el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Nicolás Zapata , todas las denunciantes relataron un mismo modus operandi. Almonacid se presentaba en sus casas y les prometía gestionar préstamos personales con bajos intereses. Para ello les pedía que desinstalaran la aplicación del Banco Nación (BNA+) de sus teléfonos “para no interferir con el proceso crediticio”. Mientras tanto el acusado accedía a sus cuentas y realizaba movimientos irregulares, transferencias y retiros.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 10.16.36

Cuando las víctimas volvían a ingresar a sus cuentas ya era tarde. Descubrían que los saldos habían desaparecido y en otros casos se encontraban con préstamos tomados a su nombre. Los investigadores calculan que el perjuicio económico total asciende a unos 5 millones de pesos.

Temas
Seguí leyendo

Persecución policial en medio de una finca de Caucete por el robo de una bicicleta

Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Una cuadrilla de ladrones terminaron presos por robar objetos de una bodega de Rawson

Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Las Chacritas: condenan al sujeto que puso un arma a la venta por un grupo de WhatsApp

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas