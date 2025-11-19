Las mil y una del "Oso" Limoye: robó dos garrafas de un negocio y volverá al Penal de Chimbas

Sergio Oscar Limoye, conocido como “el Oso” , volvió a quedar tras las rejas tras cometer un nuevo robo en Capital . El martes por la tarde, y mediante un juicio abreviado , recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia, por lo que regresará al Penal de Chimbas .

El hecho ocurrió el 11 de noviembre, alrededor de las 10 horas. Según la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, el “Oso” sustrajo dos garrafas de un comercio ubicado en una zona cercana al Conector Sur. La dueña del local advirtió el faltante cuando una clienta le contó que había visto al hombre retirarse con los envases.

La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en el sector, que además captaron el remis en el que Limoye escapó. Gracias a ese registro y al trabajo de la Unidad de Apoyo Investigativo, los policías lograron identificar al vehículo y, con ello, al conductor, quien aportó datos clave sobre el autor del hurto.

Tras una orden judicial, la Policía secuestró una de las garrafas -que luego fue reconocida y devuelta a su propietaria- y detuvo a Limoye. Ayer, a las 19 horas, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Miguel Ángel Gay, el ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y el equipo de auxiliares, cerró un acuerdo abreviado con la defensa.

En julio pasado, Limoye ya había sido condenado en un juicio abreviado a cinco meses de prisión efectiva por dos hurtos cometidos en Rivadavia y Rawson, lo que ahora se suma para su nueva declaración de reincidencia.

Con la sentencia de este martes, “el Oso” volverá al Penal de Chimbas para cumplir una pena única de ocho meses de prisión efectiva por hurto simple.