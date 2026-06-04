jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigaciones

Recuperaron cuatro motos robadas en distintos operativos y detuvieron a un sospechoso

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 y de Subcomisaría Médano de Oro. Una de las motos había sido robada hace ocho años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 4 jun 2026, 11_24_19 a.m.

En una serie de procedimientos realizados en distintos puntos de San Juan, efectivos policiales recuperaron cuatro motocicletas con pedido de secuestro vigente o denunciadas como robadas y detuvieron a un hombre acusado de sustraer un rodado en Médano de Oro.

Lee además
el conductor que atropello y mato a un motociclista tras cruzarse de carril fue condenado en un juicio abreviado
Judiciales

El conductor que atropelló y mató a un motociclista tras cruzarse de carril fue condenado en un juicio abreviado
acusado por robar varios elementos, lo arrestaron en chimbas y termino posando para la foto
B° Los Toneles

Acusado por robar varios elementos, lo arrestaron en Chimbas y terminó posando para la foto

Uno de los casos ocurrió en la jurisdicción de Subcomisaría Médano de Oro, donde personal policial detuvo a un hombre de apellido Mañe, de 42 años, acusado de robar una motocicleta Motomel que se encontraba estacionada en la vía pública.

image

Según la denuncia, la propietaria había concurrido a una vivienda ubicada sobre calle La Línea, en Médano de Oro, y al regresar advirtió que el vehículo había desaparecido. Tras una rápida investigación, los efectivos localizaron la moto en una vivienda lindera, propiedad del sospechoso. El rodado fue secuestrado y restituido a la damnificada, mientras que el acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Por otra parte, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 recuperó una motocicleta Yamaha FZ 150 cc que había sido robada en 2018 en jurisdicción de Comisaría 6°. El procedimiento se concretó en el barrio Presidente Kirchner, en Campo Afuera, donde el rodado se encontraba en poder de un hombre de apellido Andrada, de 44 años.

image

Además, los investigadores secuestraron una motocicleta Guerrero G110 cc que registraba pedido de captura desde septiembre de 2024 por una causa de robo. El hallazgo se produjo durante una inspección realizada en un taller mecánico ubicado sobre Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 31. El poseedor del vehículo, un hombre de apellido Genem, de 78 años, entregó voluntariamente la moto al constatarse la irregularidad. El fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Julio Mut, dispuso el secuestro del rodado.

image

Finalmente, en el interior del barrio 12 de Diciembre, efectivos del D-5 recuperaron una motocicleta Gilera 150 cc de color gris que había sido sustraída el 1 de enero de este año en jurisdicción de Comisaría 2°. El vehículo estaba en poder de un hombre de apellido Limerutti, de 44 años, y quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.

image

Seguí leyendo

Filmaron el arresto de un hombre frente a Emicar: investigan cómo actuó un policía

Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

En San Juan, por segunda vez en la semana, policías protagonizan choques en moto

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Condenan a una sanjuanina por distribuir imágenes de menores por WhatsApp

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Denunciaron la desaparición de otra escopeta en una dependencia de la Policía de San Juan

Empleado judicial investigado por pornografía infantil: autorizan abrir sus dispositivos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei
Repercusiones

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas
Polémica

Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Te Puede Interesar

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yacimiento geotérmico Los Despoblados, en el Valle del Cura, en San Juan,
Geotermia

San Juan buscará el calor escondido bajo tierra: cómo hará con tecnología alemana el primer mapa geotérmico

Orrego apuntó contra quienes votaron en contra de la Ley de Financiamiento: No puedo creer que se opongan a la obra pública
En la Legislatura

Orrego apuntó contra quienes votaron en contra de la Ley de Financiamiento: "No puedo creer que se opongan a la obra pública"

El conductor que atropelló y mató a un motociclista tras cruzarse de carril fue condenado en un juicio abreviado
Judiciales

El conductor que atropelló y mató a un motociclista tras cruzarse de carril fue condenado en un juicio abreviado

Los cuadros de gripe aumentaron en San Juan en las últimas tres semanas, lo que impacta en las guardias médicas. Aún así, la cantidad de casos es normal para la época.
Salud

Todos en la guardia médica: cuál es la enfermedad invernal que ataca a los sanjuaninos y cuándo ir al doctor