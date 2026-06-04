Recuperaron cuatro motos robadas en distintos operativos y detuvieron a un sospechoso

En una serie de procedimientos realizados en distintos puntos de San Juan, efectivos policiales recuperaron cuatro motocicletas con pedido de secuestro vigente o denunciadas como robadas y detuvieron a un hombre acusado de sustraer un rodado en Médano de Oro.

Uno de los casos ocurrió en la jurisdicción de Subcomisaría Médano de Oro, donde personal policial detuvo a un hombre de apellido Mañe, de 42 años, acusado de robar una motocicleta Motomel que se encontraba estacionada en la vía pública.

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Según la denuncia, la propietaria había concurrido a una vivienda ubicada sobre calle La Línea, en Médano de Oro, y al regresar advirtió que el vehículo había desaparecido. Tras una rápida investigación, los efectivos localizaron la moto en una vivienda lindera, propiedad del sospechoso. El rodado fue secuestrado y restituido a la damnificada, mientras que el acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Por otra parte, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 recuperó una motocicleta Yamaha FZ 150 cc que había sido robada en 2018 en jurisdicción de Comisaría 6°. El procedimiento se concretó en el barrio Presidente Kirchner, en Campo Afuera, donde el rodado se encontraba en poder de un hombre de apellido Andrada, de 44 años.

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Además, los investigadores secuestraron una motocicleta Guerrero G110 cc que registraba pedido de captura desde septiembre de 2024 por una causa de robo. El hallazgo se produjo durante una inspección realizada en un taller mecánico ubicado sobre Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 31. El poseedor del vehículo, un hombre de apellido Genem, de 78 años, entregó voluntariamente la moto al constatarse la irregularidad. El fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Julio Mut, dispuso el secuestro del rodado.

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Finalmente, en el interior del barrio 12 de Diciembre, efectivos del D-5 recuperaron una motocicleta Gilera 150 cc de color gris que había sido sustraída el 1 de enero de este año en jurisdicción de Comisaría 2°. El vehículo estaba en poder de un hombre de apellido Limerutti, de 44 años, y quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación.