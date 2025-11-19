miércoles 19 de noviembre 2025

En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Una niña de 10 años permanece en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras durante una muestra escolar en Ullum. Su familia acusa a la escuela de negligencia y falta de supervisión. También hubo un mensaje de apoyo para la pequeña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El hecho ocurrió este martes, cuando alumnos de 6º año realizaban una presentación de trabajos en el aula. En uno de los experimentos se utilizaba alcohol como parte de una demostración, lo que provocó una llamarada repentina y una explosión que alcanzó de lleno a la pequeña. La menor sufrió quemaduras profundas en el rostro, cuello y abdomen, además de lesiones internas en la vía respiratoria, motivo por el cual permanece intubada y sedada en el Hospital Rawson.

La versión de la madre

A través de las redes sociales, Cabrera explicó que su hija “no estaba realizando ni presentando la maqueta” y aseguró que el experimento pertenecía a estudiantes mayores: “Fueron chicos de 6° año. Ella solo estaba observando con todos sus compañeros. La maestra nunca avisó que ellos iban a presenciar esa exposición”, sostuvo.

image

En su descargo, la mujer dijo que las autoridades del establecimiento “no supieron decir qué pasó” y cuestionó la falta de supervisión en el aula: “En ese momento ninguna vio nada. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué no estuvieron supervisando a los chicos? Espero justicia por mi hija, ella no merece estar sufriendo por negligencia de la escuela”.

También aprovechó para agradecer el acompañamiento recibido: “Gracias de corazón a nuestra familia, a los papás, compañeros, amigos, conocidos y todas las familias que nos acompañan pidiendo justicia y ayudándonos en este momento”. En un mensaje cargado de emoción, dedicó unas palabras a su hija: “Vamos hermosa, a ponerle garra, que acá estamos todos para cuidarte y defenderte. Dios no la desampares en este difícil momento”.

image

La investigación oficial

Desde la UFI Delitos Especiales confirmaron que la niña sufrió quemaduras de grado A y B y detallaron que el incendio generó pánico entre alumnos, docentes y padres. Bomberos y personal médico actuaron rápidamente, primero trasladándola al Hospital Marcial Quiroga y luego, debido a la gravedad, derivándola al Rawson.

El Ministerio de Educación ya dispuso la intervención de supervisores para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo descuidos o irregularidades durante la actividad. El organismo aseguró que se evaluará la responsabilidad del personal docente presente.

Temas
Dejá tu comentario

