"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La tensión que rodea el caso Emir Barboza sumó un capítulo más. Este viernes, una familiar de Uriel Rodríguez -el noveno sospechoso del crimen- publicó un mensaje en Instagram que rápidamente comenzó a circular, luego de que se confirmara la prisión preventiva para el joven de 18 años.

Noveno sospechoso Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

“Mi bebé, pronto estarás con nosotros. Nada de esto va a quedar así. Acá estamos firmes, como siempre. Te amamos”, escribió una allegada tras conocerse la sentencia inicial.

image La historia en Instagram de este viernes.

Rodríguez se entregó de manera sorpresiva el pasado martes 11 de noviembre, durante la madrugada. Lo hizo por su propia voluntad en una comisaría, asegurando que había estado presente en la gresca fatal ocurrida en el barrio Valle Grande de Rawson, donde Emir —de apenas 7 años— cayó herido por un disparo que le terminó costando la vida. Hasta ese momento, según señalaron fuentes del caso, el joven no estaba en el radar de los investigadores: ningún testigo lo había mencionado.

A primera hora de este viernes, Rodríguez se sentó por primera vez en el banquillo. El fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales, expusieron que, según la evidencia reunida, el joven habría actuado junto con los Carrizo, a quienes presuntamente les pidió ayuda para “ir contra la familia Barboza porque se hicieron los piola”. El propio Rodríguez admitió haber manipulado un arma calibre 32 y efectuar tiros al aire, aunque aseguró que no fue quien disparó contra el niño. Declaró que no conserva el arma y que, tras ver caer a Emir, huyó por los campos.

image Rodríguez, en Tribunales.

La jueza Mabel Moya lo imputó por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor funcional, otorgando un plazo de un año para la investigación penal preparatoria. Además, dispuso seis meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Su abogado, Horacio Merino, no se opuso al pedido del Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez -o “Barco”, como se hace llamar- dijo no estudiar ni trabajar. Aseguró vivir en el barrio Valle Grande, aunque tanto familiares de Emir como otros vecinos y testigos dijeron no conocerlo. Solo una persona afirmó haberlo visto realizando disparos al aire la noche de la tragedia.

Con su detención, ya son nueve los sospechosos en la causa, entre ellos un menor de edad. Los otros implicados -todos bajo prisión preventiva- son Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y un adolescente identificado como L.B. La investigación busca determinar quién efectuó el disparo mortal que terminó con la vida de Emir y conmocionó a todo Valle Grande.