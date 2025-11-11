martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

El mismo es un joven de 18 años y fue identificado como Uriel Rodríguez. Han pasado cuatro semanas del asesinato del niño de 7 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hay novedades en el caso del crimen de Emir Barboza. Un noveno sospechoso se entregó voluntariamente en la policía este martes en la madrugada. Se trata de Uriel Rodríguez, de 18 años, y según fuentes del caso estaría involucrado en la balacera mortal.

Lee además
el particular recuerdo de la familia de emir barboza: tan bello que saliste
En las redes

El particular recuerdo de la familia de Emir Barboza: "Tan bello que saliste"
radiografia del valle grande: el segundo barrio mas grande de san juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

Este sujeto se entregó en la comisaría alrededor de las 5:40 horas de este martes y lo hizo solo, sin abogados. Este sujeto también es oriundo del barrio Valle Grande y según fuentes del caso estuvo en el medio del tumulto que acabó con la vida del niño de tan solo 7 años.

Por ordenes de la justicia, este sujeto quedó aprehendido preventivamente en comisaría 38va y durante la mañana -se espera que sea a las 10 horas- será trasladado a Tribunales para que quede formalmente detenido.

Uriel Rodríguez es el noveno sospechoso en el crimen de Emir. Siete de ellos -mayores- ahora están presos cumpliendo la prisión preventiva. Los mismos son: Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y el noveno, un menor de edad identificado como L.B.

El trágico asesinato de Emir Barboza en el barrio Valle Grande

El hecho se produjo entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes. Según los primeros testimonios, una disputa entre grupos de vecinos rivales escaló hasta transformarse en un tiroteo. Desde una vivienda identificada como la Casa 1 de la Manzana 23 se efectuaron múltiples disparos hacia la vía pública, y uno de ellos impactó directamente en Emir, que se encontraba jugando cerca. Un familiar, Roberto Barboza, lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.

Temas
Seguí leyendo

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

El ladrón más ingenioso, entró a un local del microcentro por el gabinete de gas

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

Engañaron a una anciana de 76 años y sacaron un préstamo de $10.000.000 a su nombre

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Si me voy con la moto, me voy contento: el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete
Redes

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Te Puede Interesar

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
Avivadas

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados
Insólito

Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados

Calingasta eligió su propia Paisana de la Tradición y también seleccionó a su Gaucho.
Celebración

Además de Jáchal, otro departamento sanjuanino eligió a su Paisana de la Tradición y sumó Gaucho