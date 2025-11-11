Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Hay novedades en el caso del crimen de Emir Barboza . Un noveno sospechoso se entregó voluntariamente en la policía este martes en la madrugada. Se trata de Uriel Rodríguez, de 18 años , y según fuentes del caso estaría involucrado en la balacera mortal.

Este sujeto se entregó en la comisaría alrededor de las 5:40 horas de este martes y lo hizo solo, sin abogados. Este sujeto también es oriundo del barrio Valle Grande y según fuentes del caso estuvo en el medio del tumulto que acabó con la vida del niño de tan solo 7 años.

Por ordenes de la justicia, este sujeto quedó aprehendido preventivamente en comisaría 38va y durante la mañana -se espera que sea a las 10 horas- será trasladado a Tribunales para que quede formalmente detenido.

Uriel Rodríguez es el noveno sospechoso en el crimen de Emir. Siete de ellos -mayores- ahora están presos cumpliendo la prisión preventiva. Los mismos son: Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y el noveno, un menor de edad identificado como L.B.

El trágico asesinato de Emir Barboza en el barrio Valle Grande

El hecho se produjo entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes. Según los primeros testimonios, una disputa entre grupos de vecinos rivales escaló hasta transformarse en un tiroteo. Desde una vivienda identificada como la Casa 1 de la Manzana 23 se efectuaron múltiples disparos hacia la vía pública, y uno de ellos impactó directamente en Emir, que se encontraba jugando cerca. Un familiar, Roberto Barboza, lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.