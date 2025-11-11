Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera

En las últimas horas se viralizó el video de un violento asalto ocurrido el 1 de noviembre sobre avenida Rawson, cerca de calle Maipú, en Concepción. Una mujer fue atacada por dos motochorros que la derribaron y la arrastraron por el asfalto para robarle la cartera.

La víctima, identificada como Lucía Donozo , acababa de estacionar su vehículo y caminaba hacia un supermercado ubicado en la zona cuando fue sorprendida por los delincuentes. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo la mujer da apenas seis pasos antes de ser abordada por el acompañante de una moto 150cc.

El ladrón descendió del rodado y comenzó a tironearle la cartera. Donozo se resistió pero por el violento forcejeo ella terminó en el suelo, siendo arrastrada durante varios segundos hasta que el delincuente se la arrebató.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, dentro de la cartera llevaba una billetera con $170.000, un par de anteojos recetados, su DNI, carnet de conducir, tarjetas bancarias, una tarjeta de obra social y un celular Samsung A20.

Mirá el video del robo: