martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera

El hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre en avenida Rawson, cerca de Maipú, en Concepción. La víctima sufrió golpes al ser tironeada y arrastrada por los delincuentes. El video se viralizó en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
AQOqriYMp2FVnK6v_LI1Eql6UcRE0qBEE3rutiSf7DkOQEnnGLxq6twB2ZdzEhRNsAZ9iYi5VFcd5YuIJYJRypZpI1Y3dNgcE1WCkz9U2JTTcg - frame at 0m1s

En las últimas horas se viralizó el video de un violento asalto ocurrido el 1 de noviembre sobre avenida Rawson, cerca de calle Maipú, en Concepción. Una mujer fue atacada por dos motochorros que la derribaron y la arrastraron por el asfalto para robarle la cartera.

Lee además
netbooks del gobierno: ademas de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
Avivadas

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
caen los cabecillas de la banda del pueblo viejo por el enfrentamiento entre barras de san martin
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

La víctima, identificada como Lucía Donozo, acababa de estacionar su vehículo y caminaba hacia un supermercado ubicado en la zona cuando fue sorprendida por los delincuentes. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo la mujer da apenas seis pasos antes de ser abordada por el acompañante de una moto 150cc.

El ladrón descendió del rodado y comenzó a tironearle la cartera. Donozo se resistió pero por el violento forcejeo ella terminó en el suelo, siendo arrastrada durante varios segundos hasta que el delincuente se la arrebató.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, dentro de la cartera llevaba una billetera con $170.000, un par de anteojos recetados, su DNI, carnet de conducir, tarjetas bancarias, una tarjeta de obra social y un celular Samsung A20.

Mirá el video del robo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1988225100228014523&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

El ladrón más ingenioso, entró a un local del microcentro por el gabinete de gas

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

Engañaron a una anciana de 76 años y sacaron un préstamo de $10.000.000 a su nombre

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Un joven terminó con varias heridas tras una brutal gresca en Rivadavia

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Si me voy con la moto, me voy contento: el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete
Redes

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Te Puede Interesar

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres
Avivadas

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados
Insólito

Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados

Calingasta eligió su propia Paisana de la Tradición y también seleccionó a su Gaucho.
Celebración

Además de Jáchal, otro departamento sanjuanino eligió a su Paisana de la Tradición y sumó Gaucho