Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

Una impactante columna de humo negro alarmó a los vecinos del Gran San Juan durante la mañana de este martes. El foco ígneo se originó en un baldío ubicado por Callejón Blanco, al este de Ruta 40, en Chimbas, y generó un amplio despliegue de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios.

De acuerdo a los primeros datos, el incendio afectó neumáticos acumulados en el lugar, lo que provocó una densa humareda visible desde distintos puntos alejados a la zona. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron gran altura, lo que obligó a los efectivos a trabajar intensamente para contener el fuego y evitar su avance hacia zonas cercanas a una empresa de construcción.

Por la toxicidad del humo, los Bomberos perimetraron el área de trabajo para evitar que los gases afectaran a personas que circulaban por la zona. Si bien el siniestro no representó peligro para viviendas o propiedades aledañas, sí generó preocupación por el impacto ambiental.

El jefe de Bomberos de la Policía, Dante Avella, informó a Tiempo de San Juan que se detectó una importante contaminación del aire producto de la quema de los neumáticos. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Policía Ecológica, que quedó a cargo de investigar las causas del incendio y determinar las responsabilidades correspondientes.