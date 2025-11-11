martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligro ambiental

Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

Vecinos de diferentes departamentos alertaron por una densa humareda negra que cubrió el cielo durante la mañana de este martes. Mirá de qué se trató.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio de neumáticos causó alarma en la mañana del martes.

Un incendio de neumáticos causó alarma en la mañana del martes.

Una impactante columna de humo negro alarmó a los vecinos del Gran San Juan durante la mañana de este martes. El foco ígneo se originó en un baldío ubicado por Callejón Blanco, al este de Ruta 40, en Chimbas, y generó un amplio despliegue de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios.

Lee además
motociclista choco en rawson y abandono a su acompanante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
quedo preso el joven que le quito la vida a su amigo en pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

De acuerdo a los primeros datos, el incendio afectó neumáticos acumulados en el lugar, lo que provocó una densa humareda visible desde distintos puntos alejados a la zona. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron gran altura, lo que obligó a los efectivos a trabajar intensamente para contener el fuego y evitar su avance hacia zonas cercanas a una empresa de construcción.

image

Por la toxicidad del humo, los Bomberos perimetraron el área de trabajo para evitar que los gases afectaran a personas que circulaban por la zona. Si bien el siniestro no representó peligro para viviendas o propiedades aledañas, sí generó preocupación por el impacto ambiental.

El jefe de Bomberos de la Policía, Dante Avella, informó a Tiempo de San Juan que se detectó una importante contaminación del aire producto de la quema de los neumáticos. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Policía Ecológica, que quedó a cargo de investigar las causas del incendio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Motochorros arrastraron por el piso a una mujer para robarle la cartera

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

El ladrón más ingenioso, entró a un local del microcentro por el gabinete de gas

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Metieron preso a un comerciante jachallero que golpeó y amenazó de muerte a su mujer tras serle infiel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caen los cabecillas de la banda del pueblo viejo por el enfrentamiento entre barras de san martin
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Te Puede Interesar

Detuvieron a los Bonnie y Clyde de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento
Video

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por construir la cuarta fuerza de la provincia y ¿café con Peluc?
Tras el 26 de octubre

Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto
Educación

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto