martes 11 de noviembre 2025

Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Son los hermanos González. El operativo para dar con estos sujetos fue realizado por los brigadistas de UFI Genérica. Llevó una larga labor dar con ellos ya que eran muy escurridizos, dormían por las noches en casas diferentes para no ser atrapados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san martin

A primera hora de este martes, personal de la brigada policial de UFI Genérica detuvo a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo. Los dos miembros que faltaban atrapar por el enfrentamiento entre los dos bandos de la barra de San Martín.

Los mismos son: Franco Ariel “Chorico” González y Jonathan Mauricio González. Los investigadores llevaban varios días trabajando para dar con los mismos, ya que eran muy escurridizos. Fuentes del caso manifestaron que dormían en casas diferentes -ya sea de amigos o familiares- todas las noches para no ser atrapados. Finalmente, esta madrugada fueron atrapados en el interior del Barrio Costa Canal 2 de Capital.

En la madrugada de este martes, los brigadistas de UFI Genérica -investigación a cargo de la fiscal Daniela Pringles- y con ayuda del Grupo GERAS, allanaron en el interior del barrio Costa Canal y detuvieron a estos sujetos completando la lista de los sospechosos.

En el domicilio secuestraron varios celulares.

Cabe destacar que todos los aprehendidos en esta investigación son parte del bando La Banda del Pueblo Viejo y los atacados son de la llamada “Nueva Generación”. Con estas nuevas detenciones, ya son ocho los sospechosos. Los mismos son: Franco Ariel González alias “Chorico”, Jonathan Mauricio González, Marcelo Gerardo González Pereyra, Fernando Nicolás Moya, Iván Andrés Dávila Yafar, Facundo Ezequiel Asís Guevara y Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez.

Uno a uno, cuál es su situación con la Justicia

Seis de ellos han tenido la audiencia de formalización correspondiente. Algunos siguen siendo investigados, pero otros han aceptado condena. Dos de ellos se encuentran en el Servicio Penitenciario Provincial. Cabe destacar que este lunes ocurrió el último juicio abreviado contra Marcoleta Rodríguez precisamente.

  • Franco Ariel González alias “Chorico”: a la espera de su audiencia
  • Jonathan Mauricio González: a la espera de su audiencia
  • Marcelo Gerardo González Pereyra alias "Puchi": a la espera de una nueva audiencia. Ahora imputado de diferentes delitos.
  • Fernando Nicolás Moya: beneficiado con la probation por falta de antecedentes condenatorios.
  • Iván Andrés Dávila Yafar: por los hechos investigados fue condenado a 1 año de prisión, se le sumó con otra y quedó una única de 3 años.
  • Facundo Ezequiel Asís Guevara: seis meses de prisión condicional.
  • Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: condenado este lunes 10 de octubre a la pena de 6 meses de prisión efectiva.
