Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

A primera hora de este martes, personal de la brigada policial de UFI Genérica detuvo a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo. Los dos miembros que faltaban atrapar por el enfrentamiento entre los dos bandos de la barra de San Martín.

Avivadas Netbooks del Gobierno: además de la venta, detectaron otros usos irregulares y creen que son los padres

Los mismos son: Franco Ariel “Chorico” González y Jonathan Mauricio González. Los investigadores llevaban varios días trabajando para dar con los mismos, ya que eran muy escurridizos. Fuentes del caso manifestaron que dormían en casas diferentes -ya sea de amigos o familiares- todas las noches para no ser atrapados. Finalmente, esta madrugada fueron atrapados en el interior del Barrio Costa Canal 2 de Capital.

En la madrugada de este martes, los brigadistas de UFI Genérica -investigación a cargo de la fiscal Daniela Pringles- y con ayuda del Grupo GERAS, allanaron en el interior del barrio Costa Canal y detuvieron a estos sujetos completando la lista de los sospechosos.

En el domicilio secuestraron varios celulares.

Cabe destacar que todos los aprehendidos en esta investigación son parte del bando La Banda del Pueblo Viejo y los atacados son de la llamada “Nueva Generación”. Con estas nuevas detenciones, ya son ocho los sospechosos. Los mismos son: Franco Ariel González alias “Chorico”, Jonathan Mauricio González, Marcelo Gerardo González Pereyra, Fernando Nicolás Moya, Iván Andrés Dávila Yafar, Facundo Ezequiel Asís Guevara y Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez.

Uno a uno, cuál es su situación con la Justicia

Seis de ellos han tenido la audiencia de formalización correspondiente. Algunos siguen siendo investigados, pero otros han aceptado condena. Dos de ellos se encuentran en el Servicio Penitenciario Provincial. Cabe destacar que este lunes ocurrió el último juicio abreviado contra Marcoleta Rodríguez precisamente.