El secretario del Tesoro de EE.UU. confirmó que la Argentina ya utilizó una parte del swap de monedas

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent , confirmó que el Banco Central (BCRA) activó un tramo del swap de monedas acordado a mediados de octubre. “Ya obtuvimos una ganancia” , aseguró Bessent este martes.

El funcionario de la Casa Blanca mencionó que el gobierno argentino pidió poner en funcionamiento “una pequeña parte” del acuerdo de monedas por US$ 20.000 millones, según reportó la agencia Bloomberg.

“El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, señaló en una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

Y sumó: “Hicimos disponible una línea de crédito, se utilizó una pequeña parte de ella y obtuvimos ganancias con ello”.

De esta manera, Bessent confirmó que la Argentina ya utilizó una parte del swap de monedas.

El 8 de noviembre, la Argentina le pagó cerca de US$800 millones al FMI, que habían vencido a comienzo de este mes y en el mercado especulaban que con el giro al organismo internacional, se activó el swap del Tesoro norteamericano.

