lunes 10 de noviembre 2025

Diferencia

Milei, duro contra Álvarez Agis por la propuesta de gravar el retiro de dinero en efectivo

El ex viceministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, lanzó una propuesta económica que irritó al presidente Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei volvió a cruzarse con un ex funcionario del kirchnerismo luego de que Emmanuel Álvarez Agis propusiera aplicar un impuesto al uso de efectivo en reemplazo del gravamen vigente sobre los cheques. De hecho, el mandatario publicó en su cuenta de X: “Kirchnerista = ladrón”, y acusó al economista de querer “robar el 10%” de los ingresos de los argentinos.

Álvarez Agis, quien fue viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, había planteado en una entrevista con El Destape que se debería implementar un tributo “al efectivo para inducir al comercio a blanquearse”. En ese marco, explicó: “Si saco $1.000 del cajero, me entregan $900”.

Milei respondió a esa propuesta con un mensaje en redes sociales: “El que fue viceministro de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos destinados al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sólo en recaudar más para decidir en qué gastar tu dinero”.

El jefe de Estado replicó un posteo del dirigente libertario Agustín Romo, quien había compartido el fragmento televisivo con el texto: “Un intento de los kukas de romperlo todo otra vez”. En la misma línea, la diputada Lilia Lemoine comentó: “¡Noooo, qué mal que están!”.

En su exposición, Álvarez Agis sostuvo que su planteo buscaba combinar incentivos y penalizaciones dentro de un esquema fiscal de “palo y zanahoria”, con el objetivo de reducir la economía informal. El intercambio volvió a poner en el centro del debate las diferencias entre el Gobierno y el kirchnerismo sobre la estructura impositiva y el rol del Estado en la economía.

