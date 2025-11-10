"Himno a Milei", el tema que los seguidores de LLA le dedicaron al Presidente

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un himno en homenaje al presidente Javier Milei , con un video donde se escucha la canción de fondo y se ve a varios militantes de La Libertad Avanza simulando cantar sobre el tema grabado. El contenido incluso fue compartido por el propio mandatario en su cuenta de la red social X.

El tema, con una base folclórica, fue difundido inicialmente hace casi dos meses por el usuario Osvaldo Borghi en su cuenta de Instagram y calificó este "himno" como "un llamado a la acción, una voz que grita por la libertad y la resistencia en un mundo donde la paz ya no es chiste".

Ante la consulta de otros usuarios de la red social, Borghi dijo que tanto la autoría como la voz eran de "un amigo de Mendoza" que es productor musical.

Este fin de semana, el tema volvió a cobrar protagonismo cuando varios militantes de LLA armaron un video haciendo "lipsync", es decir, intentando sincronizar sus labios con la letra. Entre ellos, se destaca Geraldin Prais, quien fue candidata a concejal en Esteban Echeverría este año.

El himno habla sobre un país que lloraba y con "sueños ahogados", hasta que llegó "una voz" que "gritaba con fuego", en referencia a Milei.

"No es solo Argentina quien canta su nombre, es toda América quien rompe su molde. En cada rincón donde el pueblo resiste, la palabra Milei ya no es un chiste", continúa la canción, que también dice: "Milei no es un nombre, es un grito sagrado".

FUENTE: Clarín