martes 11 de noviembre 2025

Cambia el tiempo

¿Se viene el viento a San Juan? martes con mucho calor y ráfagas del Sur

Tras una jornada de 30°C, la provincia se prepara para un día aún más caluroso, con una máxima de 33°C y viento sur por la tarde, aunque sin alerta meteorológica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan vivió un lunes veraniego, con una temperatura que trepó hasta los 30°C. Sin embargo, el calor no se detiene: para este martes el SMN pronostica un leve ascenso, con una máxima que podría alcanzar los 33°C.

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
"Doná tu metro cuadrado" une a la comunidad sanjuanina para construir el nuevo templo de Guadalupe
Solidaridad

"Doná tu metro cuadrado" une a la comunidad sanjuanina para construir el nuevo templo de Guadalupe

Durante la mañana, el cielo se presentará apenas nublado, pero hacia la tarde el escenario cambiará con la llegada del viento del sector Sur. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente en horas de la siesta y el atardecer.

image

Aun así, desde Protección Civil aclararon que no hay alerta vigente, ya que la intensidad del viento no superará los 50 km/h.

Para el miércoles se espera un leve descenso en las temperaturas, con una máxima estimada en 28°C, mientras que hacia el final de la semana volverán los valores más altos, rondando los 32 y 33°C.

