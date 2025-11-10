lunes 10 de noviembre 2025

La sucesión

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

La suma de los votos de Fabián Gramajo y un intendente del Gran San Juan cosechó casi 50.000 votos en las legislativas. Cómo sigue el compromiso de colaboración mutua.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-08 at 9.30.35 PM

Si bien antes del armado de listas para las legislativas de este 2025, no parecía una posibilidad tan firme que Fabián Gramajo fuera como candidato en tercer lugar de la lista de legisladores peronistas, el exintendente de Chimbas sorprendió y decidió ir detrás de Cristian Andino y Romina Rosas. Desde el día uno encaró la campaña casi de manera individual, con el foco puesto en Chimbas. Pocas fotos dejó la campaña de Gramajo con el sanmartiniano, muchas más quedaron de él junto al intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Hubo actos políticos y spots electorales en conjunto. Esta alianza dejó casi 50.000 votos en total, facilitando el triunfo de Fuerza San Juan y la llegada del exintendente de San Martín al Congreso. Con los resultados de sus departamentos sobre la mesa, el chimbero y el rawsino cristalizaron su labor en conjunta en una foto que tomó cuerpo en el municipio de Rawson.

El armado de las listas estuvo marcado por el triunfo del senador Sergio Uñac, imponiendo sus nombres con Andino encabezando -el hombre que lo acompañó a él y a su hermano en la fórmula con la que compitieron por la gobernación-. En este contexto, Gramajo decidió jugársela y exhibir la fuerza electoral que conserva en su departamento, uno de los más importantes de San Juan por número de votantes y por lo que implica para el peronismo. En la campaña reforzó su alianza con Munisaga, y la cerró con un video hecho en Rawson, con la frase “votá bien”, emulando a la artista Lali. Una forma de decir: "Acá estamos nosotros, aunque no seamos los preferidos, unidos tenemos todo este caudal de votos".

Desde el entorno del gramajismo sacan la chapa. "Juntos conseguimos concentrar cerca del 40% de los votos del peronismo", indican. En números, en Chimbas, Fuerza San Juan obtuvo 22.641 votos, el 44,42% del total y le sacó 20 puntos al segundo (LLA); mientras que en Rawson consiguió 25.185 votos. Casi 50.000 entre los dos.

Entienden que las urnas les dieron el respaldo suficiente para seguir en la discusión del peronismo, pudiendo hacerle frente al favorito de la dirigencia peronista-uñaquista. “La construcción del peronismo es con todos, nadie sobra”, agregaron, usando una frase del histórico exgobernador José Luis Gioja.

El camino hacia el 2027 es largo. "Que nadie se ponga el traje de candidato todavía", recalcaron desde el entorno del chimbero.

Una buena elección, pero con mucho para crecer

En el interior del Chimbas Te Quiero describen la elección del 26 de octubre como “muy buena”, sobre todo teniendo en cuenta que el apellido Gramajo iba en un tercer puesto, porque hubo un nuevo sistema de votación y, mucho más importante, porque entienden que no se plebiscitaba la gestión de Chimbas.

Pese a esta buena sensación, aseguraron que, para construir un triunfo provincial en el 2027, debe haber un cambio de paradigma en la forma de entender al elector. Una modernización del discurso peronista, si se quiere. Para ello, deben permanecer vigentes dos años más. Un desafío en el escenario cambiante de la política.

