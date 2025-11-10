Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Un joven terminó detenido en plena madrugada en Capital con una mochila mojada y $1.370.000 en efectivo, minutos después de ser visto merodeando por los techos de una vivienda en el barrio 25 de Mayo. El hallazgo coincidió con la denuncia de un comerciante de la zona, quien aseguró que un rato antes alguien entró a su casa y le robó ropa, una mochila y una riñonera con $1.480.000, lo que puso al sospechoso bajo la mira de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

El operativo comenzó alrededor de las 3.30 de este lunes 10 de noviembre, cuando una vecina de calle Italia, del mismo barrio 25 de Mayo, llamó al 911 porque escuchó ruidos en el techo de su casa. Personal del Halcón llegó al domicilio, subió al techo y encontró una amoladora que no pertenecía a la propietaria. Como no se identificó dueño del elemento, el Sistema Acusatorio dispuso abstención de denuncia.

image El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados.

Horas después, a las 5.00, una patrulla del Comando Urbano y de la misma dependencia policial detuvo en las calles Falucho y Matías Zavalla, muy cerca del B| 25 de Mayo, a un joven que deambulaba mirando las casas de la zona. El sospechoso es de apellido Vila, de 18 años, y fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados, informaron fuentes policiales. Al requisarlo en sede policial, descubrieron que llevaba $1.370.000 en distintos billetes y varias prendas de vestir dentro de una mochila mojada.

En paralelo, cerca de las 6.24, un comerciante se presentó a denunciar un robo en su vivienda de calle Holanda, a pocas cuadras de donde Vila había sido aprehendido. Informó que le sustrajeron una campera del club Universidad de Chile, indumentaria deportiva, una mochila roja Everlast y una riñonera con $1.480.000 en billetes de $20.000, $10.000 y $2.000.

Con estos datos, la UFI Delitos Contra la Propiedad vinculó a Vila al hecho. El fiscal Leonardo Villalba ordenó ficharlo, imputarlo y dejarlo en la libertad, informaron fuentes del caso. A su vez, el juez de garantías Matías Parrón dispuso que todos los elementos secuestrados fueran reconocidos y peritados antes de ser devueltos al damnificado.