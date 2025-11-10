lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

El sospechoso fue apresado después de que lo vieran merodeando por el barrio 25 de Mayo, en Capital. Más tarde, confirmaron que el dinero había sido robado de una vivienda.

Por Walter Vilca
image

Un joven terminó detenido en plena madrugada en Capital con una mochila mojada y $1.370.000 en efectivo, minutos después de ser visto merodeando por los techos de una vivienda en el barrio 25 de Mayo. El hallazgo coincidió con la denuncia de un comerciante de la zona, quien aseguró que un rato antes alguien entró a su casa y le robó ropa, una mochila y una riñonera con $1.480.000, lo que puso al sospechoso bajo la mira de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Lee además
lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa
Tras las rejas

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa
repartidores de pedidos ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

El operativo comenzó alrededor de las 3.30 de este lunes 10 de noviembre, cuando una vecina de calle Italia, del mismo barrio 25 de Mayo, llamó al 911 porque escuchó ruidos en el techo de su casa. Personal del Halcón llegó al domicilio, subió al techo y encontró una amoladora que no pertenecía a la propietaria. Como no se identificó dueño del elemento, el Sistema Acusatorio dispuso abstención de denuncia.

image
El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados.

Horas después, a las 5.00, una patrulla del Comando Urbano y de la misma dependencia policial detuvo en las calles Falucho y Matías Zavalla, muy cerca del B| 25 de Mayo, a un joven que deambulaba mirando las casas de la zona. El sospechoso es de apellido Vila, de 18 años, y fue trasladado a la Comisaría 4ta de Desamparados, informaron fuentes policiales. Al requisarlo en sede policial, descubrieron que llevaba $1.370.000 en distintos billetes y varias prendas de vestir dentro de una mochila mojada.

En paralelo, cerca de las 6.24, un comerciante se presentó a denunciar un robo en su vivienda de calle Holanda, a pocas cuadras de donde Vila había sido aprehendido. Informó que le sustrajeron una campera del club Universidad de Chile, indumentaria deportiva, una mochila roja Everlast y una riñonera con $1.480.000 en billetes de $20.000, $10.000 y $2.000.

Con estos datos, la UFI Delitos Contra la Propiedad vinculó a Vila al hecho. El fiscal Leonardo Villalba ordenó ficharlo, imputarlo y dejarlo en la libertad, informaron fuentes del caso. A su vez, el juez de garantías Matías Parrón dispuso que todos los elementos secuestrados fueran reconocidos y peritados antes de ser devueltos al damnificado.

Temas
Seguí leyendo

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Filmaron a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados: en videos, así es el modus operandi

Denunciaron las ventas de computadoras del Gobierno de San Juan: así las ofrecían en las redes

Le robaron la moto a un policía y los ladrones después chocaron: serían los "Bonnie y Clyde" de Caucete

"Si me voy con la moto, me voy contento": el desgarrador mensaje de la madre de Tato, el motociclista que murió en Caucete

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

La víctima y el asesino del crimen de Pocito eran amigos: el enfrentamiento fue en plena Ruta 40

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: tremenda pelea en el barrio sierras de marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Te Puede Interesar

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Por Walter Vilca
Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico
Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto
Al Penal

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto