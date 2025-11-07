Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Dos motochorros asaltaron a una mujer este viernes a las 22 en la esquina de Pedro Echagüe y Entre Ríos, pero los deliverys de Pedidos ya impidieron la fuga y casi linchan a uno de los delincuentes.
Tremendo revuelo se armó en la esquina de 25 de Mayo y Entre Ríos, cuando los deliverys atraparon a uno de los carteristas que intentaba atacar a su segunda víctima.
La primera alarma se encendió cuando la víctima, una señora de unos 60 años, apareció en esa esquina gritando y pidiendo ayuda: "Hagan algo", decía.
Los cadetes, que usualmente ocupan esa esquina para hacer tiempo, vieron la escena y rápidamente salieron detrás de los motochorros ya que los habían visto pasar en una Honda Titán por Pedro Echagüe en dirección al oeste.
Tras girar por Sarmiento y luego por 25 de Mayo hacia el Este, divisaron a los dos ladrones. Uno de ellos ya se había bajado de la moto y estaba a punto de asaltar a otra joven, cuando fue atrapado por los deliverys. El que iba arriba de la Honda escapó dejando abandonado a su secuaz que fue golpeado por vecinos y cadetes hasta que llegó la Policía.
En medio del tumulto, el delincuente, identificado como Martín Leguiza, gritaba que todo había sido una confusión, pero la víctima lo identificó y logró que lo metieran preso. Sobre su cómplice, aún no se sabe nada y lo busca la Policía.
Mirá el video del momento de la detención y casi linchamiento: