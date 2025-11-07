viernes 7 de noviembre 2025

Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Tremendo revuelo se armó en la esquina de 25 de Mayo y Entre Ríos, cuando los deliverys atraparon a uno de los carteristas que intentaba atacar a su segunda víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-07 at 22.22.18 (1)
WhatsApp Image 2025-11-07 at 22.22.18

Dos motochorros asaltaron a una mujer este viernes a las 22 en la esquina de Pedro Echagüe y Entre Ríos, pero los deliverys de Pedidos ya impidieron la fuga y casi linchan a uno de los delincuentes.

La primera alarma se encendió cuando la víctima, una señora de unos 60 años, apareció en esa esquina gritando y pidiendo ayuda: "Hagan algo", decía.

Los cadetes, que usualmente ocupan esa esquina para hacer tiempo, vieron la escena y rápidamente salieron detrás de los motochorros ya que los habían visto pasar en una Honda Titán por Pedro Echagüe en dirección al oeste.

Tras girar por Sarmiento y luego por 25 de Mayo hacia el Este, divisaron a los dos ladrones. Uno de ellos ya se había bajado de la moto y estaba a punto de asaltar a otra joven, cuando fue atrapado por los deliverys. El que iba arriba de la Honda escapó dejando abandonado a su secuaz que fue golpeado por vecinos y cadetes hasta que llegó la Policía.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 22.22.18

En medio del tumulto, el delincuente, identificado como Martín Leguiza, gritaba que todo había sido una confusión, pero la víctima lo identificó y logró que lo metieran preso. Sobre su cómplice, aún no se sabe nada y lo busca la Policía.

Mirá el video del momento de la detención y casi linchamiento:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986973124769030401&partner=&hide_thread=false

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

