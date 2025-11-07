Suman un nuevo detenido a la larga lista de aprehendidos por el conflicto entre bandos de la barra de San Martín

Hace más de dos meses que la Policía de San Juan y la Justicia investigan los violentos enfrentamientos entre los dos bandos de la barra del Club Atlético San Martín, conocidos como La Banda del Pueblo Viejo (LBPV) y La Nueva Generación. En ese contexto, este viernes se incorporó un nuevo detenido a la extensa lista de personas aprehendidas por el conflicto.

Fuentes judiciales informaron que en horas de la mañana, personal de la UFI Genérica, bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez y con la intervención de la fiscal Daniela Pringles, llevó a cabo tareas investigativas que derivaron en la detención de Facundo Agustín Rodríguez Marcoleta.

El procedimiento se realizó en la sede del Juzgado Federal, ubicada en calle Mitre y avenida Rioja, en el departamento Capital, donde el sujeto participaba de una audiencia judicial por infracción a la Ley 23.737 (ley de estupefacientes). Durante esa instancia, los investigadores confirmaron que Rodríguez Marcoleta también se encontraba vinculado a un legajo fiscal por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, motivo por el cual se solicitó su inmediata detención.

Tras la orden judicial, el hombre fue aprehendido, trasladado a la comisaría jurisdiccional y puesto a disposición de la Justicia para los fines legales correspondientes.

Según las fuentes, la causa que involucra a Rodríguez Marcoleta se enmarca en los reiterados episodios de violencia protagonizados por los dos grupos de hinchas del club sanjuanino, que en las últimas semanas generaron temor entre los vecinos del Barrio Costa Canal y zonas aledañas del departamento Capital.

El conflicto entre La Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación se remonta a varios meses atrás. En distintas oportunidades, ambos bandos se enfrentaron a golpes y a tiros, desatando una escalada de violencia que incluso dejó un herido de bala. Tras el último incidente, la Policía implementó un amplio operativo con allanamientos simultáneos en Concepción, en el marco de una “cacería” contra los barrabravas involucrados.