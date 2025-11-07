viernes 7 de noviembre 2025

Tarde de terror en el barrio Cesap

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

Carlos Gordillo tiene la carpintería hace más de 20 años y todavía no le encuentra explicación a lo ocurrido este viernes por la tarde en su taller del barrio Cesap. El dramático testimonio de cómo fue llegar y encontrarse con todo su trabajo quemado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una carpintería ardió este viernes por la tarde en el barrio Cesap, en Rivadavia, y el dueño que trabaja en ese lugar hace más de 20 años perdió todo. Se trata de Carlos Gordillo quien, muy angustiado, brindó su testimonio a Tiempo de San Juan cuando las llamas ya habían sido sofocadas por cinco dotaciones de bomberos.

"Yo tengo una carpintería donde hacemos muebles a medida. Estoy separado y como nos llevamos muy bien con mi ex, ella vive adelante y yo tengo el taller en el fondo", explicó Gordillo a este medio.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.54 (3)

Este viernes, a las 7 de la mañana, el trabajador salió del lugar y asegura haber dejado baja todas las térmicas, por lo que no se explica qué pudo haber pasado.

"Me suelo quedar ahí algunas veces proque estoy construyendo un departamento. Las llaves yo las dejo bajas en forma permanente, únicamente se suben cuando vamos a utilizar las máquinas y no había quedado encendido nada cuando me fui", relató el carpintero.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.53 (1)

Su ex tampoco estaba en la vivienda cuando comenzó el incendio y fueron los vecinos los que llamaron a los bomberos para dar aviso de lo que ocurría.

"Me dicen que por ahí ha sido un cortocircuito, habrá que ver con las pericias de los bomberos porque a veces las térmicas no funcionan bien. Era imparable, no me ha quedado nada, ni en la carpintería, ni en la casa, se ha consumido prácticamente todo. Mañana hay que hacer ver la estructura a ver si está en condiciones", se lamentó el trabajador.

Desde el Municipio de Rivadavia, llegó el intendente Sergio Miodowsky, acompañado por personal de Acción Social para asistir a la familia.

Un vecino de la zona, también sufrió daños en su vivienda, y por cuestión de segundo pudo sacar a sus perros fuera de la casa. "Escuchamos un bramido y cuando me asomé ya se veían las llamas, en quince minutos se prendió fuego todo. Yo por suerte pude sacar a los animales y se me prendió fuego parte de un quincho, pero nada más", relató Paulo Vallejo, el vecino de al lado.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.56 (1)

Para poder sofocar las llamas hicieron falta cinco dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan y de Bomberos Voluntarios de departamentos como Santa Lucía y Rivadavia. Además, la Municipalidad envió sus camiones con tanques cisterna.

