sábado 8 de noviembre 2025

Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

Tiene 18 años y este viernes fue enviado al penal de Chimbas con prisión preventiva. En septiembre cayó detenido por el asalto a un chofer de DiDi y también por el robo a un adolescente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.

Un jovencito de 18 años parece seguir el mismo camino que su padre. El hijo de “El Pelo de Chancho” fue enviado al penal de Chimbas con prisión preventiva por asaltar y golpear a un remisero al que le hizo perder un ojo. También le imputaron el robo a un adolescente, pero además afronta causas por los atracos a un chofer de DiDi y a un motociclista, ocurridos en septiembre pasado.

Se llama Thiago Rubén Bustos y es hijo de “El Pelo de Chancho” Pastén, conocido por sus antecedentes penales y su paso por el Servicio Penitenciario Provincial, confirmaron fuentes policiales y judiciales. Ahora es el joven de 18 años el que terminó trasladado al penal luego de que el juez de garantías Diego Manuel Sanz le dictara prisión preventiva por cuatro meses.

La audiencia se concretó este viernes, ocasión en la que la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Ximena Rodríguez, de la UFI Delitos contra la Propiedad, imputaron a Bustos los presuntos delitos de robo doblemente agravado —por ser cometido con arma y por la gravedad de las lesiones ocasionadas—, coacción agravada y estafa en perjuicio del remisero Vivares, en concurso real con el delito de robo por otro hecho cometido contra un adolescente.

image
La causa es investigada por la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Ximena Rodríguez.

La causa es investigada por la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Ximena Rodríguez.

El ataque contra el remisero fue de extrema violencia, al punto de que el chofer perdió parte de la vista. Ese robo ocurrió el martes 4 de octubre en la madrugada, en Chimbas. Según la imputación, Bustos, junto con otro joven de apellido Olmos —aún prófugo—, pidió un auto de DiDi. El chofer Vivares los trasladó hasta el interior del barrio Cruce de los Andes.

Una vez allí, los dos jóvenes lo amenazaron con un revólver y comenzaron a golpearlo hasta reventarle uno de los globos oculares. Le robaron la billetera, un anillo y su celular, y además le apuntaron en la cabeza para obligarlo a entregar las claves del teléfono. Con esa información accedieron a su billetera virtual y transfirieron todo su dinero a otra cuenta. El chofer terminó perdiendo la visión de un ojo como consecuencia de la golpiza.

A raíz del hecho, policías de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad reunieron testigos y otras pruebas, y ese mismo martes por la tarde detuvieron a Bustos. Al presunto cómplice no lo encontraron y actualmente sigue siendo buscado.

image
Juez de garantías Diego Manuel Sanz.

Juez de garantías Diego Manuel Sanz.

Este viernes, Bustos volvió a comparecer ante el juez Sanz. La fiscal Salica y la ayudante fiscal Rodríguez no sólo le imputaron el brutal asalto al remisero, sino también el robo a un adolescente al que le sustrajo el celular. El joven habría sido reconocido en ambos episodios.

En función de todas las pruebas iniciales expuestas por la fiscalía, el magistrado dispuso la acumulación de causas, la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y dictó la prisión preventiva por cuatro meses. La severa medida se adoptó también por los antecedentes inmediatos del joven. Fuentes judiciales confirmaron que Bustos fue detenido el 17 de septiembre pasado por el atraco a otro chofer de DiDi, también en el barrio Cruce de los Andes. La víctima fue un chofer de Satunobu, quien habría sido asaltado por Bustos y otros dos jóvenes.

El muchacho fue detenido horas más tarde y llevado a la Justicia, pero recuperó la libertad. A los pocos días de volver a la calle, según las mismas fuentes, cayó preso nuevamente luego de intentar robarle la moto a otra persona. Por estos hechos, Bustos afronta otros dos procesos penales.

