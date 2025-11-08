sábado 8 de noviembre 2025

Tragedia en La Chimbera

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Con el correr de las horas la Justicia identificó a la mujer que falleció esta mañana tras caer a un canal en 25 de Mayo. Se trata de Elba Leyes, madre de un concejal del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor sacude a la comunidad de 25 de Mayo tras la trágica muerte de Pabla Elba Leyes, la mujer que durante este sábado por la mañana cayó a un canal de riego en La Chimbera. Tras ser identificada, se conoció que es madre de un concejal departamental.

Imagen ilustrativa
Fuentes judiciales confirmaron que Elba Leyes tenía 80 años. Conforme los testimonios de testigos y vecinos, Elba vivía con un hijo y un nieto frente al canal, y generalmente solía usar el agua del cauce para lavar un balde que usaba para reunir basura. Las primeras presunciones arrojaron que la mujer se habría acercado al canal y se resbaló, cayendo al mismo. El cuerpo fue encontrado a unos 160 metros del domicilio.

El cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona en Ruta Provincial N°279 entre calle 24 y calle 25, s/n La Chimbera y los médicos legistas confirmaron que el deceso fue muerte por ahogamiento, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Por su parte, la cuenta oficial de 25 de Mayo Deportes confirmó que Elba era madre de Alberto Plaza, quien es presidente del Consejo de Veteranos y actual concejal del departamento.

Intervinieron en el caso el fiscal Nicolás Schiattino, y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFi Delitos Especiales.

