Perdió el control y se estrelló contra la contención de hormigón en Ruta 40 Norte

Un violento siniestro vial ocurrió en la noche del viernes sobre Ruta 40 Norte , a la altura de Callejón Blanco, en Chimbas, done un automóvil perdió el control por razones que se desconocen e impactó contra la contención de hormigón central, sin la intervención de terceros.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales , el hecho ocurrió alrededor de las 23.15 del 7 de noviembre de 2025 , cuando Facundo Fernández , de 25 años, conducía un Volkswagen Golf, en dirección norte-sur. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo , que primero chocó contra el muro de hormigón del carril izquierdo y luego salió despedido hacia el lado contrario, impactando contra el guardarraíl derecho.

Como se puede apreciar en las imágenes, el auto quedó atravesado sobre la calzada, con el frente orientado hacia el oeste, como así también resultó con su costado derecho dañado a causa del golpe.

El Cabo Yesica Garay, de la Comisaría 17ª, fue la primera en intervenir en el lugar. En tanto, personal del servicio de emergencias 107 trasladó al conductor al Hospital Rawson, donde ingresó consciente y fuera de peligro, aunque con lesiones a determinar, presumiéndose una fractura en el miembro inferior izquierdo.

En el lugar trabajó la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes ordenaron las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.