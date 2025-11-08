Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital

Un ciclista resultó herido durante la madrugada de este sábado tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 horas de este sábado, en la intersección de calle Los Nogales y Colón, en el departamento Capital .

De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales , Silvio Rodríguez , de 31 años, circulaba en su bicicleta tipo MTB rodado 29 por calle Colón de sur a norte, cuando fue impactado por un auto de color claro que transitaba por Los Nogales en dirección oeste-este. Tras el choque, el conductor del vehículo escapó del lugar sin asistir a la víctima .

0fcc9676-bebd-4902-8d51-ff862010adad

Rodríguez cayó al pavimento y sufrió lesiones en la rodilla, por lo que fue asistido por personal médico del Servicio de Emergencias 107 y fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur para su atención y control.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 27ª de Rivadavia, bajo la intervención del agente Ángel Pérez, primer respondiente en la escena. Por su parte, la intervención del Ministerio Público fue a través del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes llevaron adelante las tareas investigativas para identificar al vehículo y al conductor responsable del siniestro.