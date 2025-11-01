Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Un fuerte accidente de tránsito alteró la tarde de este sábado en pleno centro. El siniestro ocurrió alrededor de las 16:50 horas, en la esquina de Salta y Santa Fe, y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un colectivo.
El siniestro fue en la esquina de Salta y Santa Fe. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad.
Según informaron desde la Comisaría 4ª, el vehículo particular era conducido por Ariel Castillo, quien circulaba por calle Salta de sur a norte, acompañado por Néstor Narváez. Al llegar al cruce con Santa Fe, por razones que se investigan, la camioneta impactó contra el lateral del colectivo, que se desplazaba en sentido este-oeste al mando de José Manuel Morales.
A raíz del impacto, Narváez, acompañante de la camioneta, manifestó dolencias y fue trasladado preventivamente al Hospital Rawson, aunque las autoridades confirmaron que no sufrió heridas de gravedad.
El caso recayó en manos de los funcionarios judiciales fiscal Francisco Nicolia y ayudante fiscal Gemma Cabrera.