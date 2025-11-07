viernes 7 de noviembre 2025

Frente a Plaza España

Terrible choque en Capital, con 3 autos dañados y versiones cruzadas sobre quién pasó en rojo

Ocurrió durante la tarde de este viernes en la esquina de San Luis y España. A pesar del hecho, no se registraron heridos de gravedad. Personal policial trabajó en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la tarde de este viernes, un violento choque sacudió la esquina de San Luis y España, una de las más transitadas de San Juan. El impacto involucró a un Peugeot 308 y a un remis Chevrolet Prisma, y además terminó afectando a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado.

De acuerdo con los primeros testimonios, hay dos versiones completamente opuestas sobre cómo ocurrió el siniestro. Por un lado, quienes iban en el Peugeot sostienen que el remisero habría cruzado con el semáforo en rojo. Desde el otro vehículo, en cambio, aseguran que fue el 308 el que avanzó cuando la luz ya había cambiado.

image

Algunos testigos mencionaron que uno de los autos habría intentado “ganarle” al semáforo en el último segundo, cuando ya estaba en rojo, lo que habría provocado el fuerte impacto en el cruce. La violencia del choque hizo que uno de los rodados terminara desplazándose y golpeara al auto estacionado.

El Peugeot se llevó la peor parte, con todo el frente destrozado, mientras que el remis resultó con daños en la parte trasera, detrás de la puerta del conductor. El Corsa, que se encontraba detenido sobre la calzada, terminó con la parte posterior hundida, el vidrio roto y una rueda sobre la cuneta.

image

Pasaron varios minutos y el conductor del Corsa no apareció, constató este diario, quien estuvo presente en el lugar. Pasaron varios minutos y el conductor del Corsa no apareció, constató este diario, quien estuvo presente en el lugar.

A pesar del hecho, no se registraron heridos de gravedad. Personal policial trabajó en el lugar y cortaron el tramo de calle San Luis entre España y Las Heras.

