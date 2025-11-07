Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

El Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer este jueves un fallo contundente contra Club Marquesado tras los incidentes ocurridos el pasado miércoles en el partido ante Sportivo Desamparados , disputado en cancha del Tricolor .

El documento oficial detalla que Milton Olivera, Victorin Martini y Walter Jorquera, jugadores de Marquesado , fueron sancionados con cinco fechas de suspensión (artículo 185 del Reglamento de Transgresiones y Penas). A ellos se suman Marcelo Rojas, kinesiólogo del club, y Natalio Navarro, ayudante de campo, quienes recibieron cinco fechas de suspensión cada uno, en este caso bajo los artículos 260 y 185 del mismo reglamento.

En tanto, Benjamín Orellano (Marquesado), Juan Salinas y Juan Fernández (Desamparados) fueron amonestados por su participación en los hechos.

Además, el Tribunal resolvió suspender provisoriamente la cancha de Marquesado, en aplicación del artículo 22 del RTP, y solicitó que ambos clubes presenten su descargo por escrito hasta este viernes 7 de noviembre a las 20 horas, dado que se están disputando las instancias decisivas del certamen.

El conflicto ocurrió a partir de los 11 minutos que adicionó el árbitro, en los que Sportivo Desamparados remontó e igualó el partido. EL resultado desató la furia de los hinchas locales, que intentaron agredir a la terna arbitral y lanzaron piedras al campo de juego y sus alrededores. En medio del caos, el automóvil de un periodista terminó con serios destrozos.

Ahora la Liga espera ahora los descargos de ambas instituciones antes de emitir una resolución definitiva.