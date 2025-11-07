Se presentó el Argentino Juvenil M17, el torneo que reunirá a más de 500 rugbiers de todo el país

Durante los días 16, 19 y 23 de noviembre , el San Juan Rugby Club será escenario de las tres jornadas del formato Concentrado del Campeonato argentino juvenil de rugby M17 , que reunirán a los mejores seleccionados juveniles del país en un evento de alcance nacional.

Por ese motivo, en la sala de prensa del Estadio Aldo Cantoni se realizó la presentación oficial del evento, la que contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; director ejecutivo de San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, Mariano Carmona; presidente de Unión Sanjuanina de Rugby, Lucas Verdeguer; head coach de Selección Sanjuanina M17, Renato Puigdengolas y el capitán de Selección Sanjuanina M17, Francisco Baldi.

El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik se refirió a este evento: “Sabemos que es mucha la responsabilidad, pero confiamos todos plenamente que este argentino M17 va a ser un éxito en San Juan.

Como sanjuaninos bien representados y si les toca traer un triunfo a la provincia, muchísimo mejor, pero lo importante es que puedan disfrutar y cumplir sus objetivos personales, es lo que nosotros entendemos desde la parte deportiva; la presión está desde el mundo del rugby.

En este torneo se conjugan algunas cuestiones que para la provincia, para el gobierno del doctor Marcelo Orrego, son muy muy importantes como es la articulación entre lo público y lo privado y el formato es el que nosotros pretendemos para muchos eventos, que son las uniones o federaciones u organizadores trabajando en conjunto con, en este caso con el Buró, para poder conseguir que un evento de esta magnitud llegue a la provincia y no trabajar después que los eventos ya están confirmados en la provincia”.

Tabachnik también destacó la oportunidad para los jugadores M17 de ser observados y seleccionados; puso énfasis en el programa Construyendo Valores y la importancia de los valores en el deporte y realizó la invitación a la comunidad a apoyar el evento y celebrar la concentración del M17 en la provincia.

Lucas Verdeguer, por la USR, comentó: “El Campeonato Argentino de Menores 17, por primera vez y de manera inédita se hace en San Juan, no hemos tenido la posibilidad de tenerlo nunca en la modalidad del concentrado. Agradecer a Mariano Carmona, que fue artífice junto con todo su equipo del Buró, para poder juntar la parte pública y privada, la parte deportiva, que es la que nosotros manejamos, y la parte hotelera gastronómica".

Más detalles sobre el torneo

El torneo es organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a la Unión Sanjuanina de Rugby (USR), con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Desde 2022, el campeonato reúne a jugadores menores de 17 años, divididos en Zona Campeonato y Zona Ascenso. El campeón de Ascenso asciende automáticamente a la Zona Campeonato, mientras que el último de Campeonato desciende al Select 12.

San Juan recibirá a más de 450 jugadores, entrenadores, y referentes del rugby juvenil argentino, consolidando su rol como una de las plazas deportivas más importantes del país.

Zonas de competencia:

Zona Campeonato: Buenos Aires, Cordobesa, Santafesina, Alto Valle, Tucumán, Cuyo, Salta, Rosario.

Zona Ascenso: Sanjuanina, Nordeste, Oeste, Entrerriana, Mar del Plata, Uruguay, Chile, Santiagueña.

Actividades paralelas

Durante la semana del torneo se desarrollarán distintas instancias de capacitación y formación, impulsadas por el área de Alto Rendimiento de la UAR:

Martes 18/11

19:30 – Charla “Alto Rendimiento Juvenil” en Hotel Del Bono Central – a cargo de Javier Villa.

Miércoles 19/11 y jueves 20/11

Entrevistas con uniones en los hoteles de las delegaciones.

Miércoles 19/11

19:00 – Charla “Rugby, conciencia y cultura” en Del Bono Beach – a cargo de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda.

Miércoles 19/11

20:00 – Tercer tiempo compartido Del Bono Beach – para todas las delegaciones participantes.

Viernes 21/11

19:00 – Charla Alto Rendimiento, devolución del Mundial M20 y desarrollo del jugador juvenil a través de centros de rugby y academias. Hotel Del Bono Central.