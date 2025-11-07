viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

Con la participación de los tres gremios del sector y autoridades de los ministerios de Educación y Hacienda, este viernes se inició una nueva instancia de reunión salarial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagepng

Pasadas las 15 horas de este viernes, dio inicio la primera sesión de la cuarta negociación paritaria docente del año 2025 en San Juan. La reunión, que se lleva adelante en la sede del Ministerio de Educación, está presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Lee además
fiscal general: como cuentan los porotos en cada campamento, a dias de la crucial definicion
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
santilli renuncio hoy a la diputacion para asumir como ministro del interior
Gabinete

Santilli renunció hoy a la diputación para asumir como ministro del Interior

Por parte del Ejecutivo también participan el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director Técnico Pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

En representación de los gremios docentes participan UDAP, UDA y AMET. Por UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor técnico, Walter Ríos. Por AMET lo hacen el secretario Gremial, Francisco Campos; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y la secretaria de Prensa, Gabriela Rothis. Mientras que por UDA están presentes la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Legal, Guillermo Meritello; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y la secretaria Previsional y de Acción Social, Nancy Vilaplana.

Qué se dijo en la previa

Días atrás, la Unión Docentes Argentinos (UDA) había solicitado de manera urgente la apertura de la mesa de negociación para evitar lo que calificó como “liquidaciones salariales arbitrarias o unilaterales”.

El gremio, junto a UDAP y AMET, busca que la discusión no se limite a lo estrictamente salarial, sino que también incluya otros puntos pendientes como la Titularización Docente, un tema que -según los sindicatos- fue comprometido por la Provincia en un acta firmada en agosto pero aún no se concretó.

Desde UDA remarcaron que la convocatoria con urgencia es clave para garantizar una negociación “efectiva y seria” antes de la liquidación salarial de noviembre, con el objetivo de evitar conflictos o ajustes automáticos sin consenso previo.

Qué se discute en la nueva mesa

En esta cuarta mesa paritaria del año se prevé abordar una nueva actualización salarial para el tramo noviembre 2025 - enero 2026, antes del cierre del año y de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.

El último acuerdo, alcanzado en agosto, estableció aumentos escalonados del 6% en agosto, 4% en septiembre y 4% en octubre, junto con un incremento del 30% en el ítem Nueva Conectividad San Juan. Además, el salario testigo de un maestro de grado con jornada simple quedó en $384.105,87, con un neto total de $624.094,08 incluyendo conectividad.

Temas
Seguí leyendo

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

El Consejo Superior de la UNSJ avaló la nulidad de las elecciones en Geofísica y ahora esperan una respuesta judicial

La nueva CGT, al Gobierno por la reforma laboral: "Si nos buscan como adversarios políticos nos van a encontrar"

Ahora, Spagnuolo dice que los audios del 3% para Karina Milei son falsos

Fernando Iglesias se queda sin la diputación, pero seguirá su carrera en el Estado, en un cargo muy codiciado

Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

Comienza la gira de gobernadores por Casa Rosada para negociar el Presupuesto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el consejo superior de la unsj avalo la nulidad de las elecciones en geofisica y ahora esperan una respuesta judicial
Decisión

El Consejo Superior de la UNSJ avaló la nulidad de las elecciones en Geofísica y ahora esperan una respuesta judicial

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Te Puede Interesar

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Por Ana Paula Gremoliche
El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

El dólar 
Mercado cambiario

Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas
Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas