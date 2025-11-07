viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salarios

Aumento y pequeño bono a empleadas domésticas; ¿cuánto cobrarán?

El aumento, que se otorgará en dos tramos, fue firmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las empleadas domésticas recibieron la confirmación de un aumento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo, tras una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Lee además
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.
Otro frente tormentoso

Wanda Nara, demandada por una ex empleada doméstica: ¿cuántos millones le reclama?
anses le quiere cobrar a cristina kirchner 1.000 millones por jubilaciones y pensiones cobradas
Polémica

ANSES le quiere cobrar a Cristina Kirchner 1.000 millones por jubilaciones y pensiones cobradas

La definición se tomó durante una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social este viernes 7 de noviembre y, según fuentes oficiales, la firma se llevará adelante el próximo lunes 10.

La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, determinó que la mejora salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Al mismo tiempo, se incorporó una suma extraordinaria de $14.000 mensuales. El suplemento no remunerativo se abonará durante tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cuánto cobraría cada categoría en noviembre

A partir de lo anunciado por Trabajo, las escalas en noviembre quedarían de la siguiente forma (aún no fueron informados en forma oficial):

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual
  • Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

  • Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual
  • Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual

Caseros

  • $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

  • Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
  • Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

  • Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
  • Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual

Cómo quedarían las escalas en diciembre

En caso de cumplirse con lo pactado entre el Gobierno y los sindicatos, las categorías para diciembre se ubicarán en los siguientes valores:

Supervisor/a

  • Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual
  • Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

  • Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual
  • Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual

Caseros

  • $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

  • Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
  • Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

  • Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
  • Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual

Las cifras reflejan el salario inicial sin considerar extras. Al resultado total se incorporan beneficios estipulados, como el incremento por años de servicio, equivalente al 1% por año, y el adicional por zona desfavorable, que representa el 30% del sueldo mínimo donde corresponda.

Este ajuste impacta directamente en más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país. Los salarios del personal doméstico mantenían valores inalterados desde septiembre, mes en el que finalizó la etapa previa de aumentos pactados. El ciclo anterior representó un alza acumulada del 6,5% sobre la base fijada al inicio del año, distribuida entre julio, agosto y septiembre, aunque, de acuerdo con los datos relevados, los valores concretos percibidos superan a los oficiales por al menos $2.000 cada hora trabajada.

Sindicatos del sector declararon a Infobae que la brecha entre el salario mínimo oficial y lo efectivamente recibido por las empleadas domésticas muestra un crecimiento constante cada mes. En promedio, la diferencia ronda el 65% y, dependiendo de la categoría de tareas, la ubicación geográfica y otros factores, puede subir a más del 100%.

En paralelo, y mediante la Resolución 6/2025, se programó una nueva convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Está citada para el próximo 26 de noviembre, bajo modalidad virtual, con un primer llamado a las 12:30 y un segundo a las 14:00. Durante esa jornada, la Comisión responsable evaluará propuestas de actualización de montos y designará consejeros.

Seguí leyendo

El canciller Quirno quiso ubicar su familia en el nacimiento de la Patria, pero un antepasado lo complicó

El gobierno nacional lanzó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

Milei imitó a Trump, y bailó con Village People en Mar-a-Lago

Un gobernador peronista que ganó con lo justo le pidió la renuncia a todo su gabinete

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Santilli renunció hoy a la diputación para asumir como ministro del Interior

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Baltasar Hidalgo de Cisneros y Pablo Quirno
Voto no positivo

El canciller Quirno quiso ubicar su familia en el nacimiento de la Patria, pero un antepasado lo complicó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Te Puede Interesar

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: Era imparable
Tarde de terror en el barrio Cesap

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

El embajador de La Isla video
Pasiones del Interior

El embajador de La Isla

Así se entrega el Gabriel Jesús Orostizaga junto a la abogada María Filomena Noriega, el pasado 17 de octubre.
Crimen en Valle Grande

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos