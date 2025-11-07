Un gobernador peronista que ganó con lo justo le pidió la renuncia a todo su gabinete

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, solicitó la renuncia de todos los integrantes de su gabinete provincial y otras líneas de gobierno. La drástica medida responde al ajustado triunfo que logró el oficialismo en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, resultado que encendió las alarmas y obligó a una revisión interna profunda.

Disputa minera Orrego rechazó el reclamo de La Rioja por Josemaría: dijo que el fundamento de Quintela "está desvanecido"

Disputa minera Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

El mandatario obtuvo una victoria por un margen extremadamente estrecho de apenas 782 votos frente a La Libertad Avanza (LLA) . Este escrutinio definitivo, que dio como ganador al peronismo, mostró una diferencia mucho más acotada de lo que esperaban en el PJ.

Alcance de la reestructuración y señales políticas

La decisión de solicitar las renuncias fue confirmada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, quien detalló que el pedido no solo alcanza a ministros, sino a una amplia gama de funcionarios. Específicamente, se solicitó la dimisión de “ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también a los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación”.

image

Según explicaciones oficiales, esta acción se enmarca en un proceso de “revisión y reorganización del Ejecutivo”. El objetivo es otorgar a Quintela “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa de su gestión”.

Desde sectores cercanos al gobernador, este pedido masivo de renuncias es reconocido como una señal de autocrítica y una búsqueda de cohesión interna antes de enfrentar la segunda mitad del mandato. Quintela, que busca oxigenar su gestión, sigue una tendencia de renovación vista en otras provincias tras los comicios.

El contexto electoral y la advertencia

El resultado de las urnas del 26 de octubre, calificado como uno de los escrutinios más ajustados en la historia de La Rioja, reconfiguró el mapa político: el espacio de Quintela, Federales Defendamos La Rioja (aliado de Fuerza Patria), logró retener una sola banca de diputados nacionales (ocupada por Gabriela Pedrali), mientras que La Libertad Avanza consiguió la otra, con Gino Visconti.

Para el peronismo riojano, el estrecho margen representó una clara advertencia. Además, la escasa diferencia electoral ha puesto en carrera al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de LLA, con chances competitivas para la gobernación en futuros comicios. La Rioja es una provincia que no experimenta una alternancia partidaria desde 1963.

Conflictos nacionales y desafíos económicos

La reestructuración del gabinete ocurre en un momento de fuerte tensión económica y política con el Gobierno nacional. Desde su reelección en 2023, Quintela ha mantenido una postura crítica frente al presidente Javier Milei, con quien sostiene un enfrentamiento público.

Entre las acciones del gobernador, se incluye el impulso de un pedido de juicio político contra el Jefe de Estado tras el escándalo del token $Libra. Además, Quintela ha denunciado que la suspensión de fondos discrecionales por parte del Gobierno nacional agravó el déficit provincial.

La Rioja es actualmente la única provincia en situación de default, con una fuerte dependencia de las transferencias nacionales. Para intentar paliar la crisis, el gobernador promovió la emisión de cuasimoneda, justificando la medida en la “crisis derivada de la deuda de coparticipación”.

Pese a los inconvenientes económicos, Quintela logró la sanción de una reforma constitucional provincial en 2024, que amplió derechos y modificó la duración de los mandatos.

Futuro partidario

En el plano interno del Partido Justicialista (PJ), Quintela intentó sin éxito competir con Cristina Fernández de Kirchner en la interna, buscando un rostro de renovación, aunque la Justicia suspendió el proceso por irregularidades, lográndose finalmente la unidad con el kirchnerismo.

En medio de este proceso de revisión ministerial, la vicegobernadora Teresita Madera confirmó su intención de postularse para la gobernación en 2027. Madera valoró la gestión actual, señalando que Quintela “sentó las bases para una Rioja con oportunidades de desarrollo”, aunque reconoció que “quedan muchas cosas por hacer”. La vicegobernadora aseguró que existe una relación de respeto, amistad y alianza política con el gobernador.