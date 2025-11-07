Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

El ministro del Interior designado, Diego Santilli se reunirá con los gobernadores . Pese a no haber nombramiento oficial por el momento, la actividad con los mandatarios provinciales será la primera acción que llevará a cabo como funcionario del Gobierno nacional. De acuerdo a lo que ha transcendido, el Presupuesto 2026 será el eje de los encuentros.

Conforme publica Perfil, las reuniones iniciarán este viernes, recibiendo a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y a Raúl Jalil, mandatario de Catamarca. Los encuentros se realizarán en Casa Rosada.

Por su parte, el lunes será el turno del gobernador Marcelo Orrego. También serán parte de la partida el mandatario cordobés Martín Llaryora y de su par de Salta, Gustavo Sáenz.

Las reuniones se realizarán en el Salón de los Escudos, en el primer piso de Balcarce 50, y también estará presente Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, quien asumió días atrás tras la renuncia de Guillermo Francos.

Su intención, según dijo públicamente, es “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar acuerdos sobre “las reformas que necesita el país”. De hecho, fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que el dirigente ya mantuvo contactos informales con algunos mandatarios en los últimos días.

La intención de Santilli es mantener bajo control las negociaciones con los mandatarios provinciales, quienes tendrán un rol clave en el apoyo (o la falta del mismo) para el tratamiento de diversos proyectos de interés para el Ejecutivo en el Congreso.