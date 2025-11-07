viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio Cesap

Se incendió una carpintería en un barrio de Rivadavia y generó temor entre los vecinos

Las llamaradas podían verse a cuadras de distancia. Los vecinos ayudaron a los bomberos con baldes de agua para evitar que el fuego llegara a sus propiedades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.56
incendio en Rivadavia
WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.54

Un incendio generó estupor entre los vecinos del barrio Cesap, este viernes por la tarde, en Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 18.30 cuando una casa que tiene atrás una carpintería en la manzana 6, se prendió fuego.

Lee además
hablo el carpintero que perdio su taller por el fuego en rivadavia: era imparable
Tarde de terror en el barrio Cesap

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"
repartidores de pedidos ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

En el lugar no había nadie y, por eso, no hubo que lamentar víctimas fatales. Sin embargo, los vecinos intentaron apagar el incendio con baldes de agua hasta que llegaron los bomberos, por temor a que las llamas alcanzaran sus viviendas. La casa, donde vivía una mujer, sufrió pérdidas totales, mientras que en la carpintería el daño fue parcial porque pudieron actuar a tiempo cinco dotaciones de bomberos. Desde Rivadavia, Capital, Santa Lucía y camiones hidrantes del Municipio trabajaron para que el siniestro no pase a mayores.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 21.03.54

Las primeras versiones policiales, indican que un desperfecto eléctrico habría sido el que ocasionó el siniestro y, debido a que en el interior había materiales altamente inflamables, el fuego se expandió rápido.

incendio en Rivadavia

Las llamas alcanzaron una altura de dos metros y podían verse desde barrios aledaños como el Natania XVII y el Del Bono Green.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986941444267925689&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Juntos al Penal: condenan a los hermanos que engañaron a su víctima al pedirle un "pucho" y fuego

Terrible choque en Capital, con 3 autos dañados y versiones cruzadas sobre quién pasó en rojo

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Suman un nuevo detenido a la larga lista de aprehendidos por el conflicto entre bandos de la barra de San Martín

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Te Puede Interesar

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: Era imparable
Tarde de terror en el barrio Cesap

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

El embajador de La Isla video
Pasiones del Interior

El embajador de La Isla

Así se entrega el Gabriel Jesús Orostizaga junto a la abogada María Filomena Noriega, el pasado 17 de octubre.
Crimen en Valle Grande

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos