Se incendió una carpintería en un barrio de Rivadavia y generó temor entre los vecinos

Un incendio generó estupor entre los vecinos del barrio Cesap, este viernes por la tarde, en Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 18.30 cuando una casa que tiene atrás una carpintería en la manzana 6, se prendió fuego.

En el lugar no había nadie y, por eso, no hubo que lamentar víctimas fatales. Sin embargo, los vecinos intentaron apagar el incendio con baldes de agua hasta que llegaron los bomberos, por temor a que las llamas alcanzaran sus viviendas. La casa, donde vivía una mujer, sufrió pérdidas totales, mientras que en la carpintería el daño fue parcial porque pudieron actuar a tiempo cinco dotaciones de bomberos. Desde Rivadavia, Capital, Santa Lucía y camiones hidrantes del Municipio trabajaron para que el siniestro no pase a mayores.

Las primeras versiones policiales, indican que un desperfecto eléctrico habría sido el que ocasionó el siniestro y, debido a que en el interior había materiales altamente inflamables, el fuego se expandió rápido.

Las llamas alcanzaron una altura de dos metros y podían verse desde barrios aledaños como el Natania XVII y el Del Bono Green.