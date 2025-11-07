Santilli renunció hoy a la diputación para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli presentó este viernes su dimisión formal a su banca como diputado para asumir como ministro del Interior, respondiendo a un pedido expreso del Gobierno. El legislador, que había encabezado la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones, se enfoca ahora en la cartera encargada de forjar el vínculo con las provincias.

La dimisión de Santilli incluyó la banca que poseía actualmente, obtenida bajo el sello de Juntos por el Cambio (JxC), y la banca que había conseguido con LLA, la cual estaba prevista para asumir el 10 de diciembre. La intención de la Casa Rosada era que Santilli se integrara al gabinete en el corto plazo. En su lugar, asumirá Nélson Marino.

Cabe destacar que, aunque la dimisión ya fue presentada, el próximo paso requerido es su aprobación por parte de la Cámara de Diputados en una futura sesión, lo que le permitirá jurar oficialmente en el Ministerio.

Temas La Libertad Avanza