viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gabinete

Santilli renunció hoy a la diputación para asumir como ministro del Interior

El Ejecutivo consideró oportuno acelerar los tiempos, y Diego Santilli renunció hoy a la banca de diputado obtenida en 2023 por e macrismo, y a la que ganó en octubre pasado por el mileísmo, para asumir el ministerio del Interior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Diego Santilli presentó este viernes su dimisión formal a su banca como diputado para asumir como ministro del Interior, respondiendo a un pedido expreso del Gobierno. El legislador, que había encabezado la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones, se enfoca ahora en la cartera encargada de forjar el vínculo con las provincias.

Lee además
El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.
En las redes

Orrego felicitó a Santilli, flamante ministro del Interior: "Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso"
diego santilli se reunira con marcelo orrego y otros gobernadores con el presupuesto 2026 como eje central
Acciones anticipadas

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

La dimisión de Santilli incluyó la banca que poseía actualmente, obtenida bajo el sello de Juntos por el Cambio (JxC), y la banca que había conseguido con LLA, la cual estaba prevista para asumir el 10 de diciembre. La intención de la Casa Rosada era que Santilli se integrara al gabinete en el corto plazo. En su lugar, asumirá Nélson Marino.

Cabe destacar que, aunque la dimisión ya fue presentada, el próximo paso requerido es su aprobación por parte de la Cámara de Diputados en una futura sesión, lo que le permitirá jurar oficialmente en el Ministerio.

Temas
Seguí leyendo

Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios

Macri volvió a criticar a Milei: "...se hace muy difícil"

Macri: "El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan, hay que tener más empatía"

Tras las elecciones de octubre, evangélicos toman más poder en el Congreso

Con Chiconi incluido, Milei convocó a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza a una reunión

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto de LLA

Santilli se sube a la victoria en Buenos Aires, y quiere ser gobernador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el consejo superior de la unsj avalo la nulidad de las elecciones en geofisica y ahora esperan una respuesta judicial
Decisión

El Consejo Superior de la UNSJ avaló la nulidad de las elecciones en Geofísica y ahora esperan una respuesta judicial

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Te Puede Interesar

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Por Ana Paula Gremoliche
El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

El dólar 
Mercado cambiario

Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas
Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas