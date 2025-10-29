miércoles 29 de octubre 2025

Acuerdo

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso

Macri busca que La Libertad Avanza no se trague al PRO. El gobierno necesita los votos amarillos para sacar las reformas en el Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras las elecciones nacionales, se espera que este viernes o sábado Javier Milei y Mauricio Macri se encuentren en la Quinta de Olivos. La reunión se dará mientras en la Cámara de Diputados el PRO y La Libertad Avanza evalúan si realizarán un interbloque para trabajar las reformas que el Presidente quiere impulsar en esta segunda etapa de gestión.

El encuentro entre ambos dirigentes tendría más chances de realizarse este sábado. En el PRO sostienen que la idea es que el expresidente confirme si Milei desea continuar con la alianza a pesar del arrollador triunfo. “Quiere saber qué es lo que viene, cómo se sigue. Si realmente el Presidente está en una postura de consensos o está soberbio como otros funcionarios”, expresó un integrante del partido de Macri.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió el exmandatario en redes el domingo, luego de saber que La Libertad Avanza ganó las elecciones con más del 40% de los votos.

No obstante, mientras aumenta la expectativa por la reunión en Olivos, en la Cámara de Diputados se da otro conflicto.

Qué pasará con La Libertad Avanza y el PRO en Diputados

Hay un sector del Gobierno que sostiene que va sobre ruedas la creación del interbloque con el PRO, que tras el recambio legislativo tendrá 22 diputados.

No obstante, en el bloque que dirige Cristian Ritondo hay ciertas reticencias sobre ese punto. “Por ahora no vamos a hacerlo”, expresó una alta fuente de ese partido.

Entre las razones, aparecen las declaraciones que Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, realizó luego del domingo electoral. “Mi lugar (en la presidencia de Diputados) nunca estuvo en juego. Hay versiones, pero el lugar es de LLA en cualquier circunstancia. Siempre le corresponde por un tema sucesorio. Si el PRO tiene 20 diputados, no va a pasar bajo ningún punto de vista. Somos una coalición, trabajamos desde el día uno, pero la fuerza que predomina es la fuerza violeta”.

Los dichos no cayeron para nada bien en el PRO, que sostiene que el oficialismo busca que algunos legisladores se vayan del bloque. “Nos ninguneó al decir que solo somos 20 diputados. Bueno, ahora que se arreglen”, dijeron en el partido de Macri.

Si efectivamente no hay interbloque, La Libertad Avanza podría quedarse sin la capacidad de tener las mayorías en las comisiones que se vienen, para tratar las reformas laboral y tributaria.

Asimismo, en el PRO aseguraron que Macri intentará evitar que distintos dirigentes de la Cámara Baja se pasen al bando libertario. “Mauricio sigue siendo fuerte. Si hay algunos que se quieren pintar de violeta, él los acomoda. Ya avisó, el que se va no vuelve y saben que en LLA no existe una red de contención. Si te tienen que tirar a la basura, te tiran”, indicaron.

