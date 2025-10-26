Macri felicitó a Milei y tildó de "sobresaliente" al triunfo libertario

El expresidente Mauricio Macri celebró públicamente el resultado de las elecciones legislativas 2025, que consolidaron a La Libertad Avanza como la fuerza más votada del país, con triunfos en 16 de los 24 distritos. A través de sus redes sociales, el exmandatario expresó su apoyo al presidente Javier Milei y destacó la magnitud del respaldo ciudadano.

“Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió Macri en un mensaje que rápidamente se viralizó.

image

Horas antes, el líder del PRO había concurrido a votar en el barrio porteño de Palermo, alrededor de las 11:30. Con un gesto sereno, saludó a los vecinos que se acercaron a conversar y subrayó la importancia de la jornada electoral. “La gente tiene que venir a votar. El voto tiene que decidir si va a apoyar el cambio o volver para atrás”, señaló en declaraciones a la prensa.

Macri también se refirió a la coyuntura económica y política del país, expresando su deseo de que el gobierno continúe impulsando las reformas que considera necesarias. “Espero que el gobierno emprenda una agenda de cambio que todos queremos. Estoy a disposición para aportar gobernabilidad. Esperemos que el mercado se calme”, dijo.