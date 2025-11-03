lunes 3 de noviembre 2025

Llamado

Con Chiconi incluido, Milei convocó a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza a una reunión

El presidente convocó a los nuevos legisladores libertarios a un encuentro en Casa Rosada para delinear las reformas que buscará impulsar en el Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-03 at 7.36.05 PM

A una semana de las elecciones, el presidente Javier Milei reunirá este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos por La Libertad Avanza, entre ellos el sanjuanino Abel Chiconi. El objetivo del encuentro es comenzar a trabajar en las reformas legislativas que el Gobierno planea presentar el próximo año en el Congreso.

La convocatoria incluye a los 51 dirigentes que asumirán el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados y a los 12 que harán lo propio en el Senado, quienes pasarán a integrar los bloques oficialistas en ambos recintos. La reunión se realizará a partir de las 13 en uno de los salones de Balcarce 50.

Aunque durante la campaña compartieron listas y aparecen como aliados parlamentarios, los representantes del PRO que resultaron electos no fueron invitados al encuentro. Por ese motivo, no participarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi ni Javier Sánchez Wrba, que compitieron en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, que integraron la lista porteña.

El único referente del PRO que estará presente será Diego Santilli. Si bien fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires, no asumirá la banca ya que fue designado ministro del Interior. Participará de la reunión en su nuevo rol dentro del Gabinete nacional.

El encuentro con los legisladores libertarios estaba previsto desde antes de la conformación del nuevo equipo ministerial, por lo que Santilli no intervino en su organización. La reunión servirá como primer acercamiento político entre Milei y los representantes que lo acompañarán en el Congreso durante la próxima etapa de su gestión.

