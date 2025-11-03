lunes 3 de noviembre 2025

Orrego felicitó a Santilli, flamante ministro del Interior: "Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso"

Luego de que el presidente Milei anunciara que el dirigente del PRO reemplazará a Catalán, el Gobernador sanjuanino se refirió a “un momento histórico”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.

El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, saludó a través de las redes sociales a Diego Santilli, tras haber sido designado como nuevo ministro del Interior del gobierno nacional, y expresó su confianza en que ambas gestiones podrán “trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”.

“Mis mejores deseos para @diegosantilli en esta nueva etapa como ministro del Interior. En este momento histórico, tenemos la oportunidad de impulsar reformas que mejoren la vida de la gente. Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso por el país que todos queremos”, escribió Orrego en su cuenta de X.

El saludo del mandatario sanjuanino se produjo pocas horas después de que el presidente Javier Milei oficializara la incorporación del ex vicejefe de Gobierno porteño al Gabinete nacional. Santilli, una de las principales figuras del PRO, asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia junto con el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.

El propio Milei confirmó la noticia en redes sociales, con su habitual tono enfático: “Tenemos ministro del Interior. Bienvenido, Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Santilli llega al Ejecutivo tras haberse impuesto en las elecciones bonaerenses con la lista de La Libertad Avanza, luego de la retirada de José Luis Espert. Su acercamiento al espacio libertario se venía gestando desde hace meses y se consolida ahora con un cargo clave en la estructura del Gobierno, encargado de la relación con las provincias y el Congreso.

La designación se conoció después de una reunión reservada entre Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, encuentro que reavivó las versiones sobre una eventual alianza más amplia entre libertarios y referentes del macrismo de cara a la segunda mitad del mandato.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también saludó al flamante ministro: “Gran elección para esta etapa, donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, escribió.

El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.
