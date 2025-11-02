domingo 2 de noviembre 2025

Diego Santilli reemplazará a Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior

El Presidente anunció por redes sociales que el dirigente del PRO reemplazará a Lisandro Catalán. Santilli, reciente ganador en Buenos Aires, será el encargado de negociar con gobernadores y legisladores en una nueva etapa del Gobierno.

El presidente Javier Milei oficializó este domingo la incorporación de Diego Santilli al Gabinete nacional. El ex vicejefe de Gobierno porteño y figura del PRO asumirá como nuevo ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán, quien había presentado su renuncia junto con el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.

La designación fue confirmada por el propio Milei a través de su cuenta de X, donde celebró la llegada de Santilli con su habitual estilo: “Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Santilli llega al Ejecutivo luego de haberse impuesto en las elecciones bonaerenses con la lista de La Libertad Avanza, tras la retirada de José Luis Espert. Su acercamiento al espacio libertario se venía gestando desde hace varios meses y ahora se consolida con este nombramiento, que marca un nuevo acercamiento entre Milei y el PRO.

La decisión se conoció pocas horas después de un encuentro reservado entre el Presidente y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Aunque no trascendieron los detalles, la reunión alimentó las versiones de una posible alianza más amplia entre libertarios y dirigentes del macrismo de cara a la segunda mitad del mandato.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también dio la bienvenida al flamante ministro: “Gran elección para esta etapa, donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana a las 9:30 tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada”, publicó en redes.

La salida de Catalán había sido confirmada el viernes, cuando el funcionario presentó su renuncia pública agradeciendo la confianza del Presidente y asegurando que continuará apoyando a La Libertad Avanza “convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Antes que él, Guillermo Francos también había decidido dejar su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete. En su carta de despedida, agradeció la oportunidad de haber servido al país y destacó que su gestión se caracterizó por “reunir a los gobernadores y generar consensos para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

La llegada de Santilli se da en un contexto de reconfiguración política dentro del Gobierno, con versiones que apuntan a una ampliación del Gabinete y a la incorporación de nuevos nombres provenientes del PRO, como Guillermo Montenegro o Cristian Ritondo. La incógnita ahora es si estos movimientos responden a un acuerdo político más amplio o a alianzas puntuales, como sucedió en su momento con Patricia Bullrich.

