Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.

Calingasta volvió a brillar en minería. Tras más de seis años, mina Casposo retomó la producción de oro y plata, marcando un hito para la minería sanjuanina. La empresa Austral Gold Limited, controlada por el empresario multimillonario Eduardo Elsztain , informó que la planta que reinició oficialmente sus operaciones en octubre de 2025, ya produjo y vendio más de 200 onzas de oro y plata.

Aunque parece poca producción, la reactivación de la planta Casposo en Calingasta con una inversión de casi 7 millones de dólares es super importante: el proyecto generará más de 200 empleos y además permitirá procesar, desde 2026, el mineral extraído en la futura mina Hualilán de Ullum.

En efecto, el retorno de esta mina implica 116 empleos directos y 100 indirectos, un alivio para Calingasta, donde la actividad minera es clave para el comercio, los servicios y la infraestructura local.

Una inversión que une Calingasta y Ullum

image

La puesta en marcha fue posible gracias a una inversión de casi 7 millones de dólares destinada a remodelar y optimizar la planta de procesamiento que había quedado cerrada desde 2019. El proyecto tomó impulso luego de la firma de un acuerdo con la futura mina Hualilán, ubicada en el departamento de Ullum, para procesar allí el material extraído.

Según el contrato con Challenger Gold Limited, propietaria de Hualilán, el primer envío de mineral desde Ullum a Casposo se concretará en el primer trimestre de 2026, lo que permitirá que dos departamentos sanjuaninos produzcan oro en tándem, consolidando el circuito aurífero provincial.

La producción inicial y las proyecciones

De acuerdo al reporte del tercer trimestre 2025 de Austral Gold, en su primer mes de actividad, Casposo produjo 232 onzas equivalentes de oro (GEOs), compuestas por 185 onzas de oro y 4.123 de plata, que se vendieron en un 80% a un valor promedio de 3.857 dólares por GEO, generando ingresos por 714.000 dólares.

La empresa proyecta que, en el último trimestre de 2025, la producción aumente a entre 4.000 y 6.000 onzas equivalentes, con costos operativos de entre 1.700 y 1.900 dólares por onza. El informe técnico actualizado de Austral Gold estima una vida útil de 74 meses (más de seis años) y una producción total valuada en casi 73 millones de dólares.

Futuro y exploración

Mientras la planta vuelve a andar, los equipos de geología de Austral Gold avanzan en nuevas zonas de exploración, especialmente en los sectores Casposo Norte, Aurora y Lucía. La Veta Aurora aparece como una de las más prometedoras y podría transformarse en un futuro proyecto a cielo abierto.