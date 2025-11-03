Docentes y Gobierno vuelven a la mesa paritaria este viernes

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 volverán a encontrarse los gremios docentes y las autoridades provinciales para continuar las negociaciones salariales.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La ministra Silvia Fuentes confirmó un nuevo encuentro con los gremios para seguir las negociaciones salariales. Será la primera reunión desde el acuerdo alcanzado en agosto.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 volverán a encontrarse los gremios docentes y las autoridades provinciales para continuar las negociaciones salariales.
Del encuentro participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, junto con funcionarios de las carteras de Educación, Economía, Finanzas, Hacienda y de la Secretaría de Gobernación.
La última reunión entre las partes había tenido lugar el 29 de agosto, cuando se resolvió una suba escalonada en los haberes: 6 puntos en agosto, 4 en septiembre y otros 4 en octubre, aplicable a todos los cargos del nomenclador docente.
En aquel acuerdo, también se fijó que desde agosto el sueldo básico del maestro de grado con jornada simple (cargo testigo) se establecía en $384.105,87. Además, el valor de la hora cátedra para nivel medio pasó a $25.607,06 y para nivel superior a $32.008,82. Con esas cifras, el salario neto provincial garantizado para el cargo testigo con jornada completa ascendió a $624.094,08.
Por otra parte, se dispuso un incremento del 30% en el adicional por Conectividad, beneficio que también forma parte de las mejoras salariales acordadas.