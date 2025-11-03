lunes 3 de noviembre 2025

Negociación salarial

Docentes y Gobierno vuelven a la mesa paritaria este viernes

La ministra Silvia Fuentes confirmó un nuevo encuentro con los gremios para seguir las negociaciones salariales. Será la primera reunión desde el acuerdo alcanzado en agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril.&nbsp;

La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 volverán a encontrarse los gremios docentes y las autoridades provinciales para continuar las negociaciones salariales.

Del encuentro participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, junto con funcionarios de las carteras de Educación, Economía, Finanzas, Hacienda y de la Secretaría de Gobernación.

La última reunión entre las partes había tenido lugar el 29 de agosto, cuando se resolvió una suba escalonada en los haberes: 6 puntos en agosto, 4 en septiembre y otros 4 en octubre, aplicable a todos los cargos del nomenclador docente.

En aquel acuerdo, también se fijó que desde agosto el sueldo básico del maestro de grado con jornada simple (cargo testigo) se establecía en $384.105,87. Además, el valor de la hora cátedra para nivel medio pasó a $25.607,06 y para nivel superior a $32.008,82. Con esas cifras, el salario neto provincial garantizado para el cargo testigo con jornada completa ascendió a $624.094,08.

Por otra parte, se dispuso un incremento del 30% en el adicional por Conectividad, beneficio que también forma parte de las mejoras salariales acordadas.

Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero

Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"
Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial
Polémica en Tribunales

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial

Comunidades

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para
Comunidades

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para

Baja

Tras las elecciones, renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
Baja

Tras las elecciones, renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano