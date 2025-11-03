Docentes y Gobierno vuelven a la mesa paritaria este viernes

La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que este viernes a las 14 volverán a encontrarse los gremios docentes y las autoridades provinciales para continuar las negociaciones salariales .

Del encuentro participarán representantes de UDAP, UDA y AMET, junto con funcionarios de las carteras de Educación, Economía, Finanzas, Hacienda y de la Secretaría de Gobernación.

La última reunión entre las partes había tenido lugar el 29 de agosto, cuando se resolvió una suba escalonada en los haberes: 6 puntos en agosto, 4 en septiembre y otros 4 en octubre, aplicable a todos los cargos del nomenclador docente.

En aquel acuerdo, también se fijó que desde agosto el sueldo básico del maestro de grado con jornada simple (cargo testigo) se establecía en $384.105,87. Además, el valor de la hora cátedra para nivel medio pasó a $25.607,06 y para nivel superior a $32.008,82. Con esas cifras, el salario neto provincial garantizado para el cargo testigo con jornada completa ascendió a $624.094,08.

Por otra parte, se dispuso un incremento del 30% en el adicional por Conectividad, beneficio que también forma parte de las mejoras salariales acordadas.