Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

El 28 de octubre se celebra en el país el Día del Trabajador Minero, fecha que recuerda la organización gremial del sector. Sin embargo, en este 2025 el panorama dista de ser festivo. Así lo expresó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, quien advirtió que hoy la minería atraviesa un presente “con un gris por lo menos bastante tormentoso”.

El dirigente recordó que ya en 2024 el gremio había planteado que no había “demasiado para festejar”, y en una entrevista con el medio especializado El Pregón Minero, lamentó que un año después “estamos exactamente igual de lo que decíamos hace un año”.

Laplace apuntó especialmente a lo ocurrido con el litio, un sector donde se habían generado grandes expectativas de inversión y empleo. “En aquel entonces, lo que pensábamos que se podía festejar eran las inversiones en el litio, pero dada la baja del producto se ralentizaron las inversiones y las obras que estaban previstas, se bajó muchísimo personal de empresas contratistas. Estamos prácticamente en lo mismo”, afirmó.

Críticas al RIGI

El sindicalista volvió a cuestionar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta central de la política económica del Gobierno nacional, y sus resultados a un año de vigencia.

“Estuvimos en desacuerdo. Creo que el tiempo nos viene dando la razón. No hay inversiones. Estamos por debajo de las inversiones que recibimos en 2017”, dijo.

Según Laplace, no alcanza con “bajar obligaciones financieras y económicas” para atraer capitales. “Esto no es suficiente y hay que seguir pensando”, remarcó, y señaló que hay “otras cosas que también hay que prestar atención para tener inversiones en la actividad”, como los servicios que demanda la industria y que -según sostuvo- hoy el Estado está desatendiendo.

Aun en este contexto, el titular de AOMA destacó que siguen “trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con los salarios”, y dejó un mensaje directo para la base trabajadora: “Pasen el mejor de los días y confíen en que seguiremos adelante en aras de mejorar la calidad de vida.”