martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día del minero con señales de alarma

Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

Héctor Laplace, secretario general de AOMA, sostuvo que el sector de trabjadores está “exactamente igual” que hace un año, con caída de inversiones y paralización de proyectos. Criticó el RIGI y pidió sostener la pelea salarial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El representante de los trabajadores mineros nacionales, Héctor Laplace, en San Juan.&nbsp;

El representante de los trabajadores mineros nacionales, Héctor Laplace, en San Juan. 

El 28 de octubre se celebra en el país el Día del Trabajador Minero, fecha que recuerda la organización gremial del sector. Sin embargo, en este 2025 el panorama dista de ser festivo. Así lo expresó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, quien advirtió que hoy la minería atraviesa un presente “con un gris por lo menos bastante tormentoso”.

Lee además
El trabajador minero celebra su dia en San Juan con noticias positivas en empleo y exportaciones. 
Celebración

Día del Trabajador Minero: pese a la baja nacional, en San Juan se sostiene el empleo y lidera exportaciones
sturzenegger para tiempo: anuncio que se viene el belgrano cargas para san juan y aseguro mas dialogo con los gobernadores video
EXCLUSIVO

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores

El dirigente recordó que ya en 2024 el gremio había planteado que no había “demasiado para festejar”, y en una entrevista con el medio especializado El Pregón Minero, lamentó que un año después “estamos exactamente igual de lo que decíamos hace un año”.

Laplace apuntó especialmente a lo ocurrido con el litio, un sector donde se habían generado grandes expectativas de inversión y empleo. “En aquel entonces, lo que pensábamos que se podía festejar eran las inversiones en el litio, pero dada la baja del producto se ralentizaron las inversiones y las obras que estaban previstas, se bajó muchísimo personal de empresas contratistas. Estamos prácticamente en lo mismo”, afirmó.

Críticas al RIGI

El sindicalista volvió a cuestionar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta central de la política económica del Gobierno nacional, y sus resultados a un año de vigencia.

“Estuvimos en desacuerdo. Creo que el tiempo nos viene dando la razón. No hay inversiones. Estamos por debajo de las inversiones que recibimos en 2017”, dijo.

Según Laplace, no alcanza con “bajar obligaciones financieras y económicas” para atraer capitales. “Esto no es suficiente y hay que seguir pensando”, remarcó, y señaló que hay “otras cosas que también hay que prestar atención para tener inversiones en la actividad”, como los servicios que demanda la industria y que -según sostuvo- hoy el Estado está desatendiendo.

Aun en este contexto, el titular de AOMA destacó que siguen “trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con los salarios”, y dejó un mensaje directo para la base trabajadora: “Pasen el mejor de los días y confíen en que seguiremos adelante en aras de mejorar la calidad de vida.”

Temas
Seguí leyendo

Minería y legislativas: cómo se dio la votación en las provincias y las picantes leyes que asoman en San Juan y el país

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

"No somos pelo...": la fuerte respuesta de los proveedores mineros nacionales a Sturzenegger

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El trabajador minero celebra su dia en San Juan con noticias positivas en empleo y exportaciones. 
Celebración

Día del Trabajador Minero: pese a la baja nacional, en San Juan se sostiene el empleo y lidera exportaciones

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego