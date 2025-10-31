viernes 31 de octubre 2025

Mujeres + Mineras

San Juan lanza un programa para potenciar el trabajo femenino minero en seis departamentos

Con créditos de hasta $2 millones y capacitaciones en redes, finanzas y comercio digital, el Gobierno de San Juan impulsa una nueva herramienta para emprendedoras de zonas mineras.

Por Elizabeth Pérez
El programa “Mujeres + Mineras” busca impulsar el desarrollo de emprendedoras en las comunidades mineras de San Juan, combinando formación, financiamiento y acompañamiento técnico.

El programa "Mujeres + Mineras" busca impulsar el desarrollo de emprendedoras en las comunidades mineras de San Juan, combinando formación, financiamiento y acompañamiento técnico.

En los distritos donde la minería marca el pulso económico, un nuevo programa busca poner a las mujeres en el centro de la escena productiva. Se trata de “Mujeres + Mineras”, una iniciativa del Gobierno de San Juan -a través de los ministerios de Minería y de Producción- que apunta a formar, acompañar y financiar proyectos liderados por mujeres de seis departamentos.

El lanzamiento se concretará en dos etapas: la primera entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, en Calingasta, Jáchal e Iglesia; y la segunda, entre el 9 de febrero y el 13 de marzo de 2026, en Ullum, Valle Fértil y Sarmiento.

El programa

El programa incluye instancias de capacitación y una línea de créditos de hasta $2 millones por emprendimiento, dependiendo de la situación registral de cada participante.

El objetivo es fortalecer los negocios locales con herramientas concretas que van desde la adquisición de maquinaria y equipamiento hasta servicios profesionales, capital de trabajo e insumos productivos.

La devolución será en cuotas mensuales durante 15 meses, con un período de gracia de hasta tres meses.

Las fechas

Entre los ejes de formación de la primera etapa figuran:

  • 17 y 18 de noviembre: redes sociales y comunicación digital
  • 25 y 26 de noviembre: educación financiera
  • 3 y 4 de diciembre: comercio electrónico
  • 5 de diciembre: cierre y habilitación para solicitar las líneas de crédito

La iniciativa contará con el acompañamiento de WIM Argentina (Women in Mining), el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, quienes participarán en la formación y tutorías.

Las interesadas podrán presentar su documentación en la Dirección de Industria y Comercio (Av. Libertador San Martín 750 Oeste, 4° piso, núcleo 6) o completar el formulario online. También pueden realizar consultas al correo [email protected] o por WhatsApp al 264-323-9939.

