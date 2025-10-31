San Juan lanza un programa para potenciar el trabajo femenino minero en seis departamentos

En los distritos donde la minería marca el pulso económico, un nuevo programa busca poner a las mujeres en el centro de la escena productiva. Se trata de “Mujeres + Mineras”, una iniciativa del Gobierno de San Juan -a través de los ministerios de Minería y de Producción- que apunta a formar, acompañar y financiar proyectos liderados por mujeres de seis departamentos.
El lanzamiento se concretará en dos etapas: la primera entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, en Calingasta, Jáchal e Iglesia; y la segunda, entre el 9 de febrero y el 13 de marzo de 2026, en Ullum, Valle Fértil y Sarmiento.
El programa
El programa incluye instancias de capacitación y una línea de créditos de hasta $2 millones por emprendimiento, dependiendo de la situación registral de cada participante.
El objetivo es fortalecer los negocios locales con herramientas concretas que van desde la adquisición de maquinaria y equipamiento hasta servicios profesionales, capital de trabajo e insumos productivos.
La devolución será en cuotas mensuales durante 15 meses, con un período de gracia de hasta tres meses.
Las fechas
Entre los ejes de formación de la primera etapa figuran:
- 17 y 18 de noviembre: redes sociales y comunicación digital
- 25 y 26 de noviembre: educación financiera
- 3 y 4 de diciembre: comercio electrónico
- 5 de diciembre: cierre y habilitación para solicitar las líneas de crédito
La iniciativa contará con el acompañamiento de WIM Argentina (Women in Mining), el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, quienes participarán en la formación y tutorías.
Las interesadas podrán presentar su documentación en la Dirección de Industria y Comercio (Av. Libertador San Martín 750 Oeste, 4° piso, núcleo 6) o completar el formulario online. También pueden realizar consultas al correo [email protected] o por WhatsApp al 264-323-9939.