Los recursos mineros de San Juan, un futuro promisorio y un interrogante: ¿despegarán los grandes proyectos?

Ley Bases Se aprobó un capítulo que abre la puerta a mega proyectos mineros que estaban en stand by en San Juan

La mayoria de los proyectos son de cobre, un mineral estratégico para la transición energética que ubicaría a Argentina dentro de los 10 productores del mundo.

El esquema ofrece beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a proyectos que superen los US$200 millones. ¿Sera el 2024 el año bisagra en el que despierte la explotación de los proyectos mineros sanjuaninos? Todas las expectativas tanto del sector público como del privado señalan que así será.

Este 7 de mayo se conmemora el “Día de la Minería”, en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente. En conmemoración, Tiempo de San Juan ofrece una radiografía actualizada de los principales proyectos sanjuaninos con datos de la Cámara Minera de San Juan.

potencial minero.jpg

La “viejas” minas conocidas

Actualmente San Juan tiene dos minas en explotación que han traspasado los esquemas originales de factibilidad: Veladero y Gualcamayo. Luego esta Casposo, que esta inactiva peor podría reabrirse este año y dar una sorpresa.

Veladero: El mes pasado avisó que extiende sus operaciones hasta el año 2031, con una producción anual de 400 mil onzas de oro, en Iglesia. Cerraría la mina en el 2033, pero la canadiense Barrick, en asociación con la china Shandong Gold, siguen explorando agresivamente la zona con lo cual, esas fechas podrían cambiar. Entre 2005 y 2023 ha exportado U$S 14.4 billones de dólares que han representado a San Juan U$S297 millones en regalías. Solo en salarios de empleos directos desembolso en ese lapso U$S1,1 billón, además del aporte de casi U$S150 millones en fideicomisos a la provincia. Tiene 3822 trabajadores directos, el 90% sanjuaninos.

image.png Mina Veladero

Gualcamayo: Esta en una fase de mínima extracción en la explotación de onzas de oro y plata, pero a fines del 2023 fue rescatada de una situación de cierre. Fue comprada por un nuevo inversor español -grupo LCC- que avisó que apuesta a una apertura de un proyecto nuevo que se llama Carbonatos Profundos, de 2,6 millones de onzas de reservas. La mina está en Jáchal, sigue pagando regalías y fideicomisos, pero ha despedido personal por su mínima actividad.

Casposo: Está inactiva, pero tiene la potencialidad de reabrirse para el 2024. El grupo IRSA es su mayor accionista. Lo lidera el empresario Elsztain quien recientemente adquirió acciones del proyecto Hualilan, lo que deja entrever que el grupo sigue activo. La planta de procesamiento está sin trabajo, pero perfectamente mantenida y puede trabajar. Está con una revisión de los recursos mineros en las cercanías y en el dique de colas dónde han quedado algunas onzas por recuperar. También ha hecho un relevamiento de la minería de exploración avanzada en el distrito Calingasta, donde se ubica, y analiza convertirse en un Centro de Procesamiento Regional, en los que yacimientos chicos, donde no se justifique una instalación de explotación separada; podrían traer, moler y lixiviar su material.

image.png Casposo

Cobre, y el proyecto más avanzado

Josemaría: Esta en etapa de construcción inicial desde hace 2 años, a la espera de mejores condiciones macroeconómicas. Ha construido obras de campamento y presentado los informes de impacto ambiental para la construcción del camino de la mina y la línea eléctrica. Trabajan más de 1.400 personas en forma directa.

Ubicado en Iglesia, el proyecto sigue modificando el esquema de factibilidad y, por lo tanto, va modificando su presupuesto de construcción que ya está entre U$S 5.000 y U$S 6.000 millones de dólares (eran U$S 3.090 millones cuando se aprobó la factibilidad en 2022). En las últimas semanas el grupo Lundin, que tiene el proyecto a través de su subsidiaria Deprominsa presentó una actualización del informe de impacto ambiental que fuera otorgado originalmente en abril del 2022.

image.png Proyecto Josemaria

En exploración avanzada y prefactibilidad

Los Azules: Es un proyecto de cobre avanzado, está en Calingasta y el grupo McEwen ha presentado los informes de impacto ambiental hace menos de un año. Hay mucha actividad de exploración, con más de 20 máquinas sondeando, y continuaran en la época de nevadas con tareas de escritorio porque han anunciado que quieren terminar la factibilidad para inicios del 2025. Indicaron que podrían estar en construcción en el 2026.

Pachón: Es un proyecto de cobre actualmente en manos de la suiza Glencore, que está terminando su estudio de factibilidad y el Informe de Impacto Ambiental. Se estima que requerirá la inversión de U$S 6.600 millones para su construcción en Calingasta. Una mina contigua -Pelambres, de la chilena Antofagasta Minerals- ha pedido hace pocas semanas un camino de tránsito internacional. Asimismo, el mismo grupo, del poderoso empresa chilena Luksic, está interesada en comprar el proyecto sanjuanino.

image.png Proyecto Pachón

Altar: También de cobre y algo de oro, sigue en franca expansión en Calingasta. Antes había un Altar Este y uno Central, hoy en profundidad los dos se han juntado y hay un volumen más significativo de reservas. La junior canadiense Aldebarán Resources intenta terminar la prefactibilidad y ha iniciado un proceso de venta del proyecto al poderoso grupo australiano-inglés Río Tinto para que lo lleve adelante. Un dato importante: hacia el oeste de este yacimiento de cobre hay un yacimiento de oro llamado Quebrada del Medio.

Filo del Sol: Se extiende a ambos lados de la Cordillera de los Andes en San Juan, entre Argentina y Chile, y es uno de los yacimientos de cobre más importantes de la región y del mundo. Esta en la zona denominada “Vicuña” y es propiedad de la minera NGEX, del grupo Lundin, el mismo que tiene Josemaría. Mucha perforación, y con resultados muy continuos y positivos, hacen que ya se esté hablando de un megayacimiento. La antigua prefactibilidad que había, quedó desactualizada y con números absurdos por lo bajos. Se especula que habría una nueva para el 2025, con grandes sorpresas para el mundo: ya se habla de 3 a 4 veces más de contenido metálico de Pachón. Hay 11 máquinas de perforación en el año 2024 y más de 600 personas en el campamento Batidero que comparten con Josemaría.

Lunahuasi: Es el último descubrimiento en la zona Vicuña, de la minera NGEX, del grupo Lundin. Está a pocos kilómetros al norte de Filo del Sol, en continuidad geológica y tiene cobre, oro y plata. Una curiosidad geológica: en uno de sus últimos pozos perforados se encontró casi 10% de cobre equivalente, contra 0,5/0,6 que tiene Josemaría. Es de altísima ley, y el índice de este tipo de mineral en las primeras fases del desarrollo de un yacimiento, hace que el repago sea mucho más rápido. Cerca de allí, Josemaría tendrá los molinos más grandes que se fabrican en el mundo y el tratamiento para obtener el cobre es similar, lo que abre grandes expectativas para este yacimiento. También despertó la curiosidad en Veladero, que está 8 kilómetros más abajo.

image.png

Hualilán: Ubicado en Ullum, este proyecto de oro aguarda la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA), para dar inicio al pedido de permisos sectoriales y construcción de la mina. El mes pasado el empresario Eduardo Elsztain, dueño de la corporación IRSA, que controla la mayoría de los shoppings argentinos, compró una participación inicial del 5% e inyectó una fuerte suma de capital para la futura mina que maneja Challenger Gold.

El “oro” blanco

Con 1,3 millones de toneladas producidas el año pasado, San Juan es líder en producción de cales. El 40% se exporta, fundamentalmente a la minería chilena, y el resto se vende en el país para la construcción. Los tres polos productivos de cal son Sarmiento fundamentalmente, Albardón y Jáchal. Es un mercado importante y se convertirá en uno más grande aún si se perfilan todos estos proyectos de cobre que se esperan en San Juan porque cada yacimiento de cobre tiene un consumo bastante significativo de cales en general. Casi el 90% de la producción de calles está concentrado en tres empresas grandes, las principales del mundo, el restante porcentaje está en cooperativas y productores más pequeños, en Retamito y Los Berros, un poco en albardón y menos en Jáchal