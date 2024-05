Ley Bases: un experto minero explicó cómo funcionará el beneficio para grandes inversiones y su alcance impositivo

El ex diputado sanjuanino y ex funcionario minero nacional, Mario Capello; aseguró que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases; no afectará el cobro de regalías ni impuestos provinciales o municipales de yacimientos activos, porque solo aplica a la construcción de obras nuevas.

Además, se puede dar el caso de que cada proyecto minero puede tener varias obras con los beneficios impositivos y fiscales que prevé la futura norma que ahora espera la aprobación del Senado.

Así lo explicó el especialista Mario Capello, que, entre otras cosas, ideó el plan minero de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich. “El RIGI otorga beneficios impositivos para la construcción de obras nuevas. O sea, una minera puede tener varios RIGI, según la cantidad de obras -caminos, campamentos, líneas eléctricas, etc.- que realice, los cuales cada uno de ellos pasan a llamarse VPU (Vehículos de Proyecto Único)”, indicó.

Preocupación

El régimen de estímulo llamado RIGI es para inversiones en obras que superen los U$S 200 millones y aplica para todos los sectores productivos, incluida la minería. Pero en este sector en particular surgieron dudas sobre si la nueva norma –que ya obtuvo media sanción en Diputados y va al Senado- afectará la recaudación provincial o municipal.

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, manifestó su preocupación en forma pública porque teme que este sistema perjudique las regalías mineras. En declaraciones a diario Huarpe, Espejo dijo “estar en alerta” por cómo influirá la normativa en las regalías mineras que recibe el municipio. “Calculo que esto no incidiría en la recaudación municipal, porque la minería no paga impuestos a los municipios. Pero sí puede afectar a las regalías, porque eso se financia con impuestos provinciales como Ingresos Brutos", dijo el jefe comunal.

Espejo conduce el principal municipio minero, donde está la principal mina activa de San juan, Veladero. Las regalías se calculan al 3% sobre el valor FOB exportado, y al municipio le toca el tercio de ese total.

Capello dijo que no impactará ni el cobro de regalías ni lo que cobra la provincia o el municipio una vez que empieza la producción de un yacimiento. “Las regalías y los Ingresos Brutos de yacimientos en producción no tienen nada que ver con el RIGI. El RIGI es para las grandes inversiones y para hacer obra nueva, y un proyecto minero puede tener varios VPU”, reiteró.

Obras mineras

El experto detalló que el beneficio se podrá usar para construir una línea eléctrica, un campamento, la zona del tratamiento de los minerales, una infraestructura de funcionamiento como es la hotelería, un puerto o un mineraloducto. “Puede venir un inversor privado, los hace y luego tiene beneficios fiscales y de seguridad jurídica por 30 años por esa obra. O sea, disminución de Impuesto a las Ganancias, no se le cobran Derechos de Importación y Exportación”, explicó.

"El RIGI es una cuestión de beneficio puro. No solo que no te embroma, ni te produce un problema actual con el tema de los recursos, sino que te empieza a generar cuestiones muy virtuosas que sin esto no vendrían. Es bueno para la minería porque genera trabajo y que el Estado fundido actual no lo puede hacer", dijo Mario Capello.

Un dato

Hay un dato poco conocido del RIGI. La empresa que tenga un VPU por 30 años con todas las facilidades impositivas tales como exención de Ganancias, y sin pagar impuestos de importación y de exportación, además después cobrará por el servicio que presta o por la infraestructura que ha desarrollado, aseguró el experto. “Desarrollan infraestructura y luego pueden si así lo deciden, cobrar por el transporte en el caso de un camino, o por la electricidad que circula por las líneas eléctricas”, aseguró Capello.