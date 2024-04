Diputados aprobó el RIGI: tres referentes sanjuaninos analizaron el impacto que puede tener en la Provincia

Ricardo Palacios, presidente de Unión Industrial de San Juan

"Incentivar grandes inversiones, más aún en provincias como San juan tan alejadas de los grandes centros de consumo, es importante. También es fundamental y clave que su reglamentación contemple y cuide la industria local, protegiéndola de posibles abusos".

"Desde la Unión Industrial de San Juan, además, solicitamos el mismo tratamiento para las pymes que estén o quieran realizar inversiones. Necesitamos de manera urgente herramientas para la industria nacional".

Hugo Goransky, referente local de la Unión Industrial Argentina

“El impacto, si la norma está bien reglamentada, es muy positivo. Daría la posibilidad de que los emprendimientos mineros tengan beneficios que ayudarían a que las inversiones se provoquen. Un ejemplo: Josemaría tendría una mayor viabilidad por este tipo de régimen".

"En particular en San Juan creemos que todo lo que genere de alguna forma posibilidades de que los proyectos mineros se concreten y las inversiones lleguen es bienvenido. Y lo demás es cuestión de reglamentarlo para que las cosas sean como corresponde y no haya un mal uso del régimen".

"Creemos que el RIGI es bueno para las inversiones mineras, pero que no se desvirtúe, que la cadena de valor minero siga siendo importante. Que las pymes, que generan tanto empleo en todo el país, sigan pudiendo ser competitivas y que no haya una situación de que se vista un santo para desvestir otro. Creo que es un buen incentivo que hay que reglamentarlo bien para que no se desvirtúe y sea un círculo virtuoso".

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan

“Toda norma que es arbitraria al principio para injusta, pero es una norma de alivio fiscal para inversiones de más de 200 millones de dólares. No es para cualquiera. Habrá que ver la reglamentación. Si incentiva el ingreso de grandes capitales al país, sería una cosa muy interesante”.

“Las que ya están y han hechos inversiones por encima de los 200 millones de dólares tienen beneficios fiscales por una ley de seguridad jurídica y fiscal con la que entraron las grandes mineras. Las empresas que tengan menos inversiones que esas están con el régimen impositivo nacional. Habría que ver bien las condiciones en las que están cada empresa”.