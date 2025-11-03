Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.

Este domingo por la tarde ocurrió un grave accidente en el interior del Camping de Oficiales y Suboficiales de la Policía de San Juan en Rawson . Un chico de 13 años perdió la vida tras caerle un arco encima. Este objeto de metal cayó sobre su cabeza y le provocó heridas gravísimas y que le costaron la vida.

Nuevos detalles Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Rawson Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El pequeño, identificado como Martín Páez, estaba jugando a la pelota con otros chicos. En un momento, él hizo un gol y se agarró del arco para festejarlo. Ahí ocurrió el grave accidente. Lamentablemente, esta imagen la vieron muchas personas, entre ellos su papá.

Ahora… ¿quién es el responsable de la muerte de este nene?

Por lo que tiene recabado ahora el fiscal Francisco Nicolía es que ocurrió accidentalmente y a prima facie, nadie contribuyó con alguna maniobra para que el arco cayera sobre el adolescente.

De igual manera, desde la fiscalía dijeron que van a investigar a fondo la causa para determinar si alguien es culpable. Y en primer lugar, se analizará la reglamentación de estos lugares (campings).

image

El antecedente del nene que falleció en Calingasta

En mayo de 2021, un pequeño de 4 años perdió la vida por un hecho similar. Un arco de fútbol cayó sobre su cabeza y le quitó la vida. En este caso en particular ocurrió en un lugar privado -se alquilaba para eventos- y el dueño Gustavo Alberto Campillay fue condenado. En esa causa también cayó el exintendente del departamento, José Adolfo Ibazeta, pero fue sobreseído.

El dueño fue responsabilizado por homicidio culposo. El reglamento decía que el arco debía estar asegurado al piso y en este caso, no lo estaba.

image

Los hechos son los mismos, pero desde la fiscalía querían confirmar cómo es la reglamentación de lugares privados y los campings. En este caso, el de Oficiales y Suboficiales de la Policía de San Juan no es un establecimiento privado, a pesar de que solo está reservado para el personal policial de la provincia.

Si en el hipotético caso, la investigación determina que el camping es responsable -como pasó en Calingasta- recaería la responsabilidad en el cabecilla de la personería jurídica de este establecimiento, actualmente está manejado por un expolicía, expresaron fuentes del caso.