Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

El dueño fue responsabilizado por homicidio culposo. El reglamento decía que el arco debía estar asegurado al piso y en este caso, no lo estaba.
Los hechos son los mismos, pero desde la fiscalía querían confirmar cómo es la reglamentación de lugares privados y los campings. En este caso, el de Oficiales y Suboficiales de la Policía de San Juan no es un establecimiento privado, a pesar de que solo está reservado para el personal policial de la provincia.
Si en el hipotético caso, la investigación determina que el camping es responsable -como pasó en Calingasta- recaería la responsabilidad en el cabecilla de la personería jurídica de este establecimiento, actualmente está manejado por un expolicía, expresaron fuentes del caso.