lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

El grave hecho ocurrió en el interior de un camping y la víctima tenía 13 años. Varios amigos y hasta su propio padre vieron cómo fue el accidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.

Lee además
tragedia en el camping del circulo de oficiales: se le cayo un arco en la cabeza a un nino y lo mato
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Ahora… ¿quién es el responsable de la muerte de este nene?

Por lo que tiene recabado ahora el fiscal Francisco Nicolía es que ocurrió accidentalmente y a prima facie, nadie contribuyó con alguna maniobra para que el arco cayera sobre el adolescente.

De igual manera, desde la fiscalía dijeron que van a investigar a fondo la causa para determinar si alguien es culpable. Y en primer lugar, se analizará la reglamentación de estos lugares (campings).

image

El antecedente del nene que falleció en Calingasta

En mayo de 2021, un pequeño de 4 años perdió la vida por un hecho similar. Un arco de fútbol cayó sobre su cabeza y le quitó la vida. En este caso en particular ocurrió en un lugar privado -se alquilaba para eventos- y el dueño Gustavo Alberto Campillay fue condenado. En esa causa también cayó el exintendente del departamento, José Adolfo Ibazeta, pero fue sobreseído.

El dueño fue responsabilizado por homicidio culposo. El reglamento decía que el arco debía estar asegurado al piso y en este caso, no lo estaba.
image

Los hechos son los mismos, pero desde la fiscalía querían confirmar cómo es la reglamentación de lugares privados y los campings. En este caso, el de Oficiales y Suboficiales de la Policía de San Juan no es un establecimiento privado, a pesar de que solo está reservado para el personal policial de la provincia.

Si en el hipotético caso, la investigación determina que el camping es responsable -como pasó en Calingasta- recaería la responsabilidad en el cabecilla de la personería jurídica de este establecimiento, actualmente está manejado por un expolicía, expresaron fuentes del caso.

Temas
Seguí leyendo

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

No respetó el cartel "PARE" y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero

Investigan daños en el Parque El Leoncito: detuvieron a un grupo que ingresó con areneros

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Te Puede Interesar

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.
En las redes

Orrego felicitó a Santilli, flamante ministro del Interior: "Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso"

No respetó el cartel PARE y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito
Otra vez...

No respetó el cartel "PARE" y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero
En Capital

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero

Cyber Monday: cómo armar tus vacaciones con 50% de descuento
Para aprovechar

Cyber Monday: cómo armar tus vacaciones con 50% de descuento