Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Un menor de edad falleció este domingo tras sufrir un grave accidente en el Camping del Círculo de Oficiales, ubicado en calle Doctor Ortega casi Meglioli, en Rawson. El chico tenía 13 años y falleció camino al hospital, alrededor de las 19.45.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima se llamaba Martín Páez y estaba en ese complejo pasando el domingo con su familia. Jugando, Martín se habría colgado del arco de fútbol de la cancha que se le vino encima y le golpeó la cabeza.

Su tío y su padre llamaron a la ambulancia de inmediato y cuando llegó al lugar personal del 107, el menor estaba inconsciente y con sangre en la boca. En la ambulancia, camino al Hospital Rawson, comenzó a convulsionar y llegó ya sin pulso al nosocomio, a pesar de que se le aplicaron maniobras para reanimarlo.

Intervino en el lugar el ayudante fiscal en turno, Marcelo Bustos.