Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista

En la tarde de este sábado hubo un violento choque en Pocito , cuando un motociclista impactó contra una camioneta que salía marcha atrás de una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en calle Chacabuco, entre calles 8 y 9 , en la zona de Quinto Cuartel .

Barrio Cruce de los Andes En una pelea vecinal en Pocito, sacó un cuchillo para agredir a la Policía y terminó detenido

Tribunales Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

De acuerdo al informe policial, el motociclista identificado como Franco Ripoll circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110cc en dirección de sur a norte. En ese momento, una camioneta Ford F-100 blanca , conducida por Matías González Figueroa salió en marcha atrás desde el interior de un domicilio y se produjo la colisión.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 19.35.39 (1)

El impacto fue tan fuerte que la moto se desplazó unos 50 metros hacia el norte, invadió el carril contrario y terminó sobre la banquina oeste de la calle. Ripoll sufrió múltiples lesiones y tuvo que ser trasladado de urgencia por personal médico al Hospital Rawson.

El caso recayó en manos del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales