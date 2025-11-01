Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista

En la tarde de este sábado hubo un violento choque en Pocito, cuando un motociclista impactó contra una camioneta que salía marcha atrás de una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en calle Chacabuco, entre calles 8 y 9, en la zona de Quinto Cuartel.
De acuerdo al informe policial, el motociclista identificado como Franco Ripoll circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110cc en dirección de sur a norte. En ese momento, una camioneta Ford F-100 blanca, conducida por Matías González Figueroa salió en marcha atrás desde el interior de un domicilio y se produjo la colisión.
El impacto fue tan fuerte que la moto se desplazó unos 50 metros hacia el norte, invadió el carril contrario y terminó sobre la banquina oeste de la calle. Ripoll sufrió múltiples lesiones y tuvo que ser trasladado de urgencia por personal médico al Hospital Rawson.
El caso recayó en manos del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales