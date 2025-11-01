Condenan al "Puchi" por cometer dos robos en Jáchal

Esteban Adán Fredes, más conocido como “Puchi”, fue condenado a cinco meses de prisión efectiva por haber cometido dos robos en Jáchal. El juicio abreviado se llevó a cabo en la UFI Norte, con la intervención de los fiscales Gastón Salvio y Sohar Aballay, y las ayudantes fiscales Gabriela Chiffel y Yanina Peri.

El primero de los hechos ocurrió el 14 de julio de 2025, alrededor de las 8:23 de la mañana. Una vecina jachallera escuchó ruidos en la cocina de su vivienda y al dirigirse hacia allí descubrió a un hombre que había ingresado por la ventana e intentaba sustraer un televisor. Al ser sorprendido, el delincuente abandonó el aparato sobre una silla y escapó rápidamente. La víctima lo reconoció de inmediato: era “Puchi”, un conocido ladrón del barrio, que vestía una campera verde con capucha, pantalón negro con líneas blancas y rojas, y una gorra negra con letras blancas.

Semanas después, entre el 24 y 25 de agosto, Fredes volvió a delinquir. Esta vez en la zona de Costa Canal, donde se apoderó de una bicicleta marca Nordic Bic, rodado 29, color negro con detalles verdes, propiedad de José Nahuel Vergara.

Tras una serie de tareas investigativas ordenadas por los fiscales Aballay y Salvio, personal de la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte llevó adelante un allanamiento en la vivienda de Fredes. En el procedimiento, lograron secuestrar la bicicleta robada y detener al acusado, quien quedó alojado en la Comisaría 21ª de Jáchal.

Finalmente, en el marco del juicio abreviado, “Puchi” fue encontrado culpable de ambos hechos y recibió una condena de cinco meses de cumplimiento efectivo.