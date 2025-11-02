Quería rezar... pero terminó robando: detuvieron a un sanjuanino que quería llevarse hasta una Biblia

Un insólito hecho ocurrió en Pocito, donde Mauricio Tomás Pedroza, de 20 años, fue detenido tras intentar sustraer varios objetos de una vivienda en construcción ubicada sobre calle 6, entre Frías y Vidart.

El joven había ingresado al inmueble y se llevó elementos como un caloventor, un matafuego, un chaleco refractario, un gorro de lana… y una Biblia. Fue sorprendido por el sereno del lugar, quien dio aviso inmediato a la Policía.

Minutos después, los efectivos lograron aprehender al sospechoso en el interior de la finca Los Olivos, próxima a calle Vidart, y recuperaron todos los objetos robados.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que investiga el intento de robo.