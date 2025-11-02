domingo 2 de noviembre 2025

Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"

El técnico del Verdinegro analizó el 0-0 ante Godoy Cruz y se mostró conforme con el rendimiento del equipo en un partido caliente por la permanencia. Dijo que el punto “sirve” y resaltó el carácter del grupo, que “compite en cualquier cancha”.

Por Redacción Tiempo de San Juan




Leandro Romagnoli se fue conforme con el empate 0-0 ante Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte, un resultado que mantiene vivo al Verdinegro en la lucha por la permanencia. En conferencia de prensa, el “Pipi” destacó la entrega de sus jugadores en un partido durísimo, donde se jugaba mucho más que tres puntos. “La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es llegar al último partido con la expectativa de dejar a San Martín en Primera, que fue el objetivo desde el primer día”, aseguró.

Romagnoli reconoció que no fue un encuentro vistoso, pero sí muy disputado: “No fue un buen partido, se jugó mucho por arriba, segunda pelota, sabíamos que iba a ser así. El primer tiempo fue un poquito mejor para Godoy Cruz en la tenencia, en los pelotazos largos, pero el segundo tiempo los primeros 20 o 25 minutos fueron mucho mejores nuestros”. Para el técnico, su equipo tuvo las chances más claras: “La de Tijanovic en el primer tiempo, una que la sacan en la línea y la de Nacho en el segundo que la quiso picar. Fue un partido parejo, pero las más claras fueron nuestras. Creo que el empate está bien”.



El “Pipi” también resaltó el crecimiento del equipo desde su llegada al banco. “Cuando asumimos estábamos muy atrás, parecía muy complicado. Hoy estamos con los mismos puntos que Aldosivi, uno abajo de Godoy Cruz y cerca de Gimnasia. El equipo ha mejorado, compite en cualquier cancha, y eso me pone contento. Cuando tiene que jugar, juega, y cuando tiene que ser combativo, no le escapa. Este grupo tiene coraje y valentía, y eso se nota”, expresó.

Romagnoli fue sincero al reconocer que el empate tiene valor por cómo se dio el contexto del campeonato. “Veníamos a ganar, pero el punto sirve. Si hoy perdíamos, quedábamos muy complicados, porque Godoy Cruz se nos iba a cuatro puntos. El punto nos mantiene ahí, seguimos peleando. Lo dije antes y lo repito: la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final”, remarcó.



El DT ya pone la cabeza en lo que viene: “Ya pasó Godoy Cruz, ahora hay que pensar en Lanús, un equipo con jerarquía que viene muy bien y que además juega la final de la Sudamericana. Vamos a tener que hacer un gran partido para ganar, que es lo que necesitamos. Después quedará la gran final con Aldosivi”.

En medio de un torneo ajustado y con apenas seis puntos en juego, Romagnoli y su plantel mantienen viva la ilusión. “Seguimos en carrera, o mejor dicho, en pelea. Este equipo entiende de qué se trata y lo viene demostrando en cada cancha”, cerró el técnico, que se fue de Mendoza con la sensación de que el empate, más allá de los números, fue otro paso adelante en la lucha por la permanencia.

